Το ελληνικό νησί που ψήφισαν οι Βρετανοί ως τον καλύτερο προορισμό για περπάτημα

Νησί ψήφισαν στα ετήσια Greek Travel Awards οι Βρετανοί παραθεριστές, ως τον καλύτερο προορισμό της Ελλάδας για περπάτημα.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της τελετής απονομής, που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας, το βρετανικό κοινό επέλεξε ως κορυφαίο προορισμό, την Άνδρο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τιμητικής εκδήλωσης, την οποία διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου. Της εκδήλωσης, είχε προηγηθεί η πρώτη ημέρα εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο.

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μ. Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες από τον χώρο του τουρισμού.

Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού για τα βραβεία Greek TravelAwards 2025 έγινε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας Ελένη Σκαρβέλη για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη Βρετανική αγορά. Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου» ανέφερε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.