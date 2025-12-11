Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος μου είναι να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την εκλογή του στη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup, εξέφρασε βαθύ σεβασμό για την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων ομολόγων του, ευχαριστώντας τους για το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτήρισε τη διαδικασία. Εξέφρασε ιδιαίτερη αναγνώριση προς τον απερχόμενο πρόεδρο Πασκάλ Ντόναχιου για την ηγεσία του, καθώς και προς τον Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ για τη συναινετική στάση που τήρησε.

Στον πυρήνα των προτεραιοτήτων του, ο κ. Πιερρακάκης τοποθέτησε τη διατήρηση του Eurogroup ως σώματος ενότητας και κοινού ευρωπαϊκού σκοπού.

Υπογράμμισε ότι η εποχή των παλαιών ευρωπαϊκών διαχωρισμών – βορρά και νότου, ανατολής και δύσης, «λιτών» και «σπάταλων» – έχει σε μεγάλο βαθμό παρέλθει, καθώς οι σύγχρονες προκλήσεις είναι κοινές για όλα τα κράτη-μέλη.

Θέματα όπως η άμυνα, η τεχνολογική καινοτομία και οι μακροοικονομικές ανισορροπίες απαιτούν κοινές και συντονισμένες πολιτικές.

Επιπλέον, αναφερόμενος στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα αλλά και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε ότι η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει πλέον να μετατραπεί σε υλοποίηση. Τόνισε την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία, ευελιξία, ταχύτητα και παραγωγή απτών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως προτεραιότητες την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την εξέλιξη του ψηφιακού ευρώ και τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, παράλληλα με την επίτευξη ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι πριν από μια δεκαετία συζητούνταν το ενδεχόμενο εξόδου της από την Ευρωζώνη, ενώ σήμερα αποτελεί παράδειγμα αντοχής και μετασχηματισμού. Τόνισε πως αυτό οφείλεται στη δύναμη του ελληνικού λαού, στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στη μεταρρυθμιστική πορεία της κυβέρνησης.

Κλείνοντας, δεσμεύτηκε να υπηρετήσει με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, επιδιώκοντας ουσιαστικά αποτελέσματα και μια πιο ισχυρή και ανθεκτική Ευρώπη.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι βαθύ σεβασμό για την εμπιστοσύνη που μου έδωσαν οι συνάδελφοί μου ώστε να υπηρετήσω ως ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την εμπιστοσύνη τους και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Θα ήθελα να απευθύνω ειδικό φόρο τιμής σε δύο εξαιρετικά άτομα. Το πρώτο είναι ο Πασκάλ Ντόναχιου για την ηγεσία του τα τελευταία χρόνια, ως ένας πραγματικός δημιουργός συναίνεσης εντός της ομάδας. Και επίσης τον Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ για την εποικοδομητική και συναδελφική στάση του κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Και δεν χρειάζεται να πω ότι ανυπομονώ να δουλέψω στενά μαζί του εντός του Eurogroup.

Κυρίες και κύριοι, τα επόμενα χρόνια, ο στόχος μου θα είναι να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού, εστιάζοντας στο κοινό μας νόμισμα, τα κοινά μας οικονομικά συμφέροντα και το ευρωπαϊκό έργο, με θεμέλιο τις βασικές αξίες της Ένωσης.

Και αν μου επιτρέπεται να προσθέσω, υπάρχουν δύο διδάγματα, όπως ανέφερα και στη συνάντηση με τους συναδέλφούς μου, που έγιναν πιο εμφανή για εμένα τις τελευταίες εβδομάδες και σε όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Eurogroup φέτος. Το πρώτο είναι ότι οι παλιές διακρίσεις που υπήρχαν στην Ευρώπη και εντός των οποίων μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων, οι διακρίσεις μεταξύ του βορρά και του νότου, της ανατολής και της δύσης, των λεγόμενων λιτών και των λεγόμενων σπάταλων, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει.

Και αυτό συμβαίνει επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο πολύ κοινές, είναι πολύ παρόμοιες. Είναι κοινές αμυντικές προκλήσεις που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διευθετήσουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές που θα προωθήσουμε θα πρέπει να είναι κοινές και αυτές.

Το δεύτερο σημείο αφορά ακριβώς σε αυτό. Την έκθεση Ντράγκι, την έκθεση Λέττα. Τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκεί. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας θα πρέπει να γίνει συνώνυμο της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη συνεργασία και μετά μεγάλη εστίαση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα.

Και αυτό το σημείο είναι αυτό στο οποίο σχεδιάζω να επικεντρωθώ ενώ υλοποιώ τα σχέδια της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της ενιαίας αγοράς, του ψηφιακού ευρώ και της ενδυνάμωσης των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης ενώ παράλληλα πετυχαίνω ανάπτυξη.

Ένα λόγο για τη χώρα μου, την Ελλάδα και τον λαό της. Νομίζω ότι ήταν πριν από περίπου 10 χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες ήταν σχετικά με το αν η Ελλάδα θα ήταν έξοδος από την Ευρωζώνη ή όχι. Και ωστόσο, η Ελλάδα αντέχει. Και αυτό είναι μια απόδειξη, θα έλεγα, πολλών πραγμάτων. Είναι απόδειξη της συλλογικής δύναμης του λαού.

Είναι απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης της λήψης βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Είναι απόδειξη της μεταρρύθμιστικής νοοτροπίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ώστε να υλοποιήσει μεταρρύθμιση και αλλαγή. Και είναι επίσης απόδειξη της συλλογικής κατανόησης μιας γενιάς ώστε να αφομοιώσει πλήρως τόσο τους κινδύνους της αυτάρκειας όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης.

Και το λέω αυτό επειδή αυτό το μάθημα, θα έλεγα, δεν είναι καθαρά εθνικό. Είναι θεμελιακά ευρωπαϊκό.

Τέλος, θα προσεγγίσω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμεύοντάς με να συνεργάζομαι με όλα τα κράτη-μέλη ώστε να υλοποιήσω ουσιαστικά αποτελέσματα για τους πολίτες μας και να ενδυναμώσω τα θεμέλια μιας δυνατής, ασφαλούς Ευρώπης η οποία είναι τόσο έτοιμη όσο και ανθεκτική για το μέλλον.»