Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακυρώθηκε το ταξίδι στο Νταβός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ταξιδέψει τελικά στο Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αντ’ αυτού, αναχωρεί το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην άτυπη Σύνοδο/δείπνο των ηγετών του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το αρχικό πρόγραμμα του πρωθυπουργού ήταν εξαιρετικά περιορισμένο χρονικά και είχε ήδη επηρεαστεί από τη χθεσινή ακύρωση της αναχώρησής του για το Νταβός, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πετούσε νωρίς το μεσημέρι προς Ζυρίχη για συμμετοχή σε ομιλίες στο πλαίσιο του Φόρουμ και στη συνέχεια θα μετέβαινε στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο τη Γροιλανδία. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του πλάνου.

Νωρίτερα σήμερα, στις 10:30, ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την ευλογιά και τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.