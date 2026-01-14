Κόντρα Καιρίδη με Ανεστίδη: «Με έχετε ταλαιπωρήσει πολύ» - «Καλά σας κάναμε»

Τηλεοπτική κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και στο αγροτοσυνδικαλιστή των Μαλγάρων Κώστα Ανεστίδη.

Όλα ξεκίνησαν όσο μιλούσαν στο ΣΚΑΪ σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, όταν ο Δημήτρης Καιρίδης απευθύνθηκε στον κ. Ανεστίδη, ρωτώντας τον, αν υπάρχει άλλος κλάδος στον οποίον να μην πληρώνει ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο και να υπάρχει φτηνό αγροτικό ρεύμα.

«Η κοινωνία το ζητάει εδώ και χρόνια. Και σε εσάς η κιλοβατώρα είναι στο μισό αυτού που πληρώνει ο υπόλοιπος Έλληνας, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να του απαντά «αυτό είναι δικό σας θέμα, διότι εσείς μας ανεβάσατε τα κόστη στα χωράφια».

Ο έντονος διάλογος μεταξύ του Καιρίδη και του Ανεστίδη

Στη συνέχεια ο διάλογος έγινε πιο έντονος: