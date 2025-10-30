Κασσελάκης για Ρομπ Γέτεν: «Είμαι υπερήφανος για σένα. Και σε ευχαριστώ για τον αγώνα σου»

Ο 38χρονος Ρομπ Γέτεν, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας.

Το κεντρώο κόμμα του, D66, αναδείχθηκε με μεγάλη δυναμική ως η ισχυρότερη παράταξη, ενώ το ακροδεξιό κόμμα του Γκερτ Βίλντερς (PVV) γνώρισε σημαντική πτώση.

Με αφορμή τα αποτελέσματα και τον Γέτεν να οδεύει στο να γίνει ο νεότερος και ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο Στέφανος Κασσελάκης θέλησε να συγχαρεί τον Ολλανδό πολιτικό, ο οποίος «έδειξε ότι η αυθεντικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη».

Ο πρόεδρος του Κινημάτος Δημοκρατίας ανήρτησε μια φωτογραφία του ίδιου, μαζί με τον Ρομπ Γέτεν από τη Σύνοδο του Renew Europe, στις Βρυξέλλες, τον περασμένο Ιούνιο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης:

«Χθες το πάθος, η ειλικρίνεια και η Ευρώπη νίκησαν. Γιατί ο @jettenrob στην Ολλανδία έδειξε ότι η αυθεντικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη. Ότι η προοδευτική Ευρώπη έχει ανάγκη από πολιτικούς που ζουν με διαφάνεια και δεν υποκρίνονται. Που μπορούν να μιλήσουν κατανοητά. Και κυρίως μέσα από την καρδιά τους.»

Και συνεχίζει: «Φίλε Rob, Η νίκη σου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτική επιτυχία. Είναι μήνυμα σε κάθε νέο άνθρωπο ότι μπορεί να μείνει ο εαυτός του και να κερδίσει. Ότι η Ακροδεξιά μπορεί να ηττηθεί. Όταν μιλάς με ειλικρίνεια, με αγάπη, με καθαρότητα. Είμαι υπερήφανος για σένα. Και σε ευχαριστώ για τον αγώνα σου. Για μια κοινωνία που θα προχωρά με ελευθερία, με ισότητα, με σεβασμό. Χθες άναψες την ελπίδα. Την ελπίδα για μια Ευρώπη που θα προχωρά χωρίς φόβο.»