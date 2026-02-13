ΕΛΑΣ για καταγγελίες Κωνσταντοπούλου: «Το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες»

Σε έρευνα για τυχόν πειθαρχικές ή και ποινικές ευθύνες προχωρά η ΕΛΑΣ, μετά την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το περιστατικό με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βράδυ της Πέμπτης, μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δημοσιοποίησε το μήνυμα που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετικά με το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε ενημερωθεί από αστυνομικό για τη μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του από την ίδια.

Στην ανάρτησή της, έγραψε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων πως «ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού».

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της σήμερα, ανέφερε πως κατόπιν καταγγελίας προέδρου κοινοβουλευτικού κόμματος για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στη νομιμότητα, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στη διαφάνεια των διαδικασιών, με γνώμονα την προστασία των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη, σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη να ανταλλάσσουν αιχμηρές εκφράσεις, σε ένα επεισόδιο που διήρκεσε αρκετή ώρα και οδήγησε την ένταση στα άκρα.