Εκλογές 2023 - Βρετανικός Τύπος: «Πολιτικός σεισμός»- Πού αποδίδουν τη νίκη της ΝΔ

Με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου καταπιάστηκε ο βρετανικός Τύπος εστιάζοντας στη νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν «συντριπτική» τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παράλληλα, επισημαίνουν το «βαθιά απογοητευτικό» αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα, σύσσωμα τα βρετανικά ΜΜΕ προεξοφλούν την προσφυγή στις κάλπες για δεύτερη φορά σε μια προσπάθεια «να εδραιωθεί η νίκη της ΝΔ χωρίς την ανάγκη κυβερνητικού εταίρου», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν.

* Οι Times εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις και τις ξένες επενδύσεις που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα, τονίζοντας παράλληλα πως η χώρα από πονοκέφαλος της Ευρώπης έχει γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην ΕΕ. Παράλληλα σημειώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κερδίσει τα εύσημα της Δύσης για τις προσπάθειες που έκανε να κατευνάσει τις εντάσεις και να «αποφύγει τον πόλεμο» με την Τουρκία.

The governing party of Greece’s conservative prime minister, Kyriakos Mitsotakis, was way ahead of the opposition in a general election Sunday but falling short of the majority needed to secure another term, setting the stage for another general election. https://t.co/gnnN5JRXn9