Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι ο λόγος που ο Μητσοτάκης πήρε 41%»

Διμέτωπη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική πορεία του κόμματός του, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, υπευθυνότητα και στρατηγική» και εκτιμώντας ότι «θα είναι ο παράγοντας που θα εκπλήξει και θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είναι η αιτία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 41%», σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός «έχει μνήμη και γνωρίζει ποιος δίχασε και ποιος εξαπάτησε». «Δεν χρησιμοποίησα ποτέ πρακτικές ούτε του κ. Τσίπρα ούτε του κ. Μητσοτάκη. Ο λαός μπορεί να με εμπιστευτεί για να αλλάξουμε σελίδα», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως «ο κόσμος έχει απογοητευτεί και έχει απαυδήσει» από το δίπολο ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, που –όπως είπε– «καλλιέργησε την αντίληψη ότι όλοι είμαστε το ίδιο». «Εγώ δεν εξαπάτησα, δεν δίχασα, δεν υπέκλεψα, δεν έβαλα τη δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο. Δεν είμαι μέρος αυτής της παρακμής», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι “βολεμένοι” είναι αυτοί που χρωστούν ένα δισεκατομμύριο στους αγρότες»

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κορόιδεψε τους παραγωγούς» και ότι η κυβέρνηση «χρωστάει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ» από επιδοτήσεις που δεν έχουν καταβληθεί. «Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε “βολεμένους” τους αγρότες, την ώρα που εκείνοι παλεύουν με το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια», είπε, προσθέτοντας ότι «οι πραγματικά βολεμένοι είναι αυτοί που έστησαν πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις πλάτες υπουργών».

Ο Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση και για την ενεργειακή πολιτική, λέγοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει στρατηγικό σύμμαχο τους ολιγάρχες». «Ο ενεργειακός χώρος δόθηκε κατά προτεραιότητα στους ισχυρούς και όχι στους παραγωγούς. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση, είναι μπίζνα», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής Μητσοτάκη» τον τρόπο διανομής των όρων σύνδεσης στις ΑΠΕ.

Για το ζήτημα της εγκληματικότητας και της οπλοκατοχής στην Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό κενό αλλά έλλειψη πολιτικής βούλησης». «Η Κρήτη έχει χαμηλότερο μέσο όρο ανθρωποκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά χρειάζεται εκπαίδευση, πρόληψη και ενίσχυση της αστυνομίας, όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες», σημείωσε, ζητώντας την άμεση λειτουργία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσαράς και την ενίσχυση των τοπικών δομών.

Επικριτικός και για τα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα “ήρεμων νερών”, ενώ η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις». «Η παρεμπόδιση της πόντισης του ενεργειακού καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης δείχνει ότι η Άγκυρα δεν έχει αλλάξει στρατηγική. Ο κ. Μητσοτάκης όφειλε να θέσει το θέμα στην ΕΕ και δεν το έκανε», σημείωσε, καλώντας την κυβέρνηση να «σταματήσει τις επικοινωνιακές κορώνες και να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πως «οι επόμενες εκλογές θα είναι η μεγάλη ευκαιρία αλλαγής» και δήλωσε βέβαιος ότι «το ΠΑΣΟΚ θα είναι η έκπληξη που θα καθορίσει τη νέα πολιτική σελίδα της χώρας».