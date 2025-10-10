ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Ξεκίνησε η απομάκρυνση 400 τόνων μπαζοαπορριμμάτων στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς

Ο καθαρισμός έχει ξεκινήσει από την περιοχή Φάλαρη, εντός του δάσους της Στροφυλιάς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού και περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Στροφυλιάς – Κοτυχίου, με στόχο την απομάκρυνση περίπου 400 τόνων μπαζών και στερεών αποβλήτων.

Το έργο υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Δυτικής Πελοποννήσου, και έχει ήδη ξεκινήσει από την περιοχή Φάλαρη, εντός του δάσους της Στροφυλιάς - ζώνη που υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.

Εστίες ρύπανσης και κίνδυνος πυρκαγιάς

Η δράση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι τεράστιες ποσότητες μπαζών και απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί στην προστατευόμενη περιοχή αποτελούσαν εστίες ρύπανσης και πιθανό παράγοντα πρόκλησης πυρκαγιών.

Σε πολλά σημεία του Εθνικού Πάρκου έχουν εντοπιστεί παράνομες αποθέσεις αστικών απορριμμάτων, όπως πλαστικά μπουκάλια, τελάρα, οικοδομικά υλικά και άλλα απόβλητα, τα οποία σχηματίζουν εκτεταμένους σωρούς.

Αυτές οι εστίες, πέρα από την ορατή υποβάθμιση του τοπίου, προσελκύουν τρωκτικά και άλλα ζώα, προκαλώντας καταστροφή φωλιών και ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών της τοπικής πανίδας, ενώ εγκυμονούν κινδύνους και για τη δημόσια υγεία.

Αποκατάσταση και προστασία του οικοσυστήματος

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι εκτάσεις θα αποκτήσουν ξανά τη φυσική τους μορφολογία, ενώ θα βελτιωθεί η ποιότητα των ενδιαιτημάτων και θα ενισχυθεί η προστασία των ειδών που ζουν στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς – Κοτυχίου.

Η δράση αυτή, σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, αποτελεί προϋπόθεση για τον σχεδιασμό στοχευμένων πρωτοβουλιών διατήρησης και ενημέρωσης, που θα αναδεικνύουν την οικολογική αξία και τα οφέλη των σπάνιων υγροτοπικών οικοσυστημάτων της Δυτικής Πελοποννήσου.

Ο ρόλος του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει ως αποστολή τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΟΦΥΠΕΚΑ: www.necca.gr

Περιβάλλον

