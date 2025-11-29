Τα δάση της Αφρικής μετατράπηκαν από απορροφητήρα άνθρακα σε πηγή εκπομπών, σύμφωνα με μελέτη

Η Αφρική, μία από τις μεγαλύτερες φυσικές «ασπίδες» του πλανήτη απέναντι στην κλιματική κρίση, έχει πάψει να λειτουργεί ως απορροφητήρας άνθρακα και πλέον εκπέμπει περισσότερο διοξείδιο απ’ όσο συγκρατεί, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports.

Σύμφωνα με την έρευνα, το φαινόμενο παρατηρείται μετά το 2010, με αποτέλεσμα οι τρεις μεγάλες τροπικές ζώνες του πλανήτη (Αμαζόνιος, νοτιοανατολική Ασία και Αφρική) να μην αποτελούν σύμμαχο απέναντι στην υπερθέρμανση, αλλά μέρος του προβλήματος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ EUROPEAN NEWS Η βιο-οικονομία στην καθημερινή ζωή της Ευρώπης

Αφρική: Τι έδειξε η έρευνα

Οι επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Λέστερ, του Σέφιλντ και του Εδιμβούργου διαπίστωσαν ότι από το 2010 έως το 2017, τα αφρικανικά δάση έχαναν 106 δισ. κιλά βιομάζας κάθε χρόνο, αντίστοιχη με το βάρος 106 εκατ. αυτοκινήτων.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Μαδαγασκάρη και περιοχές της Δυτικής Αφρικής. Μάλιστα, η έρευνα υπενθυμίζει πως μέχρι το 2010, η ήπειρος εξακολουθούσε να αποθηκεύει άνθρακα, όμως η ισορροπία έχει πλέον ανατραπεί.

Όσον αφορά στους υπαίτιους, η υποβάθμιση των δασών της Αφρικής αποδίδεται -κατά βάση- σε ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως εκτεταμένες εκχερσώσεις για καλλιέργειες, εξορύξεις και έργα υποδομής, και επιδείνωση της κλιματικής κρίσης που μειώνει τη φυσική αντοχή των οικοσυστημάτων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΛΜΑΝΑΚ Θα χρειαστεί να εκκενωθεί η Τεχεράνη;

«Χάνουμε ένα από τα σημαντικότερα φυσικά μας όπλα»

Ο καθηγητής Χάικο Μπάλτζτερ, συν-συγγραφέας της μελέτης, προειδοποιεί ότι ο πλανήτης κινδυνεύει να χάσει έναν από τους πιο κρίσιμους φυσικούς σταθεροποιητές του κλίματος: «Οι κυβερνήσεις πρέπει να βάλουν αυστηρότερες δικλείδες για την προστασία των τροπικών δασών. Η πρόοδος είναι πολύ αργή».

Η Βραζιλία έχει προτείνει τη δημιουργία του Tropical Forest Forever Facility (TFFF), ενός διεθνούς μηχανισμού που θα παρέχει οικονομικά κίνητρα στις χώρες ώστε να μην καταστρέφουν τα δάση τους. Στόχος είναι η συγκέντρωση 100 δισ. δολαρίων, όμως μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί μόλις 6,5 δισ. από λίγες χώρες.

Οι ερευνητές τονίζουν πως, αν δεν υπάρξει άμεση κλιμάκωση των δράσεων, η απώλεια των δασικών «φρουρών» του πλανήτη θα καταστήσει την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ακόμη πιο δύσκολη, και πιθανόν μη αναστρέψιμη.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι αποφασίστηκε στο κρίσιμο COP30 της Βραζιλίας και πού «κόλλησαν» οι διαπραγματεύσεις