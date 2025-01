Ρωσία: 32 δελφίνια ξεβράστηκαν νεκρά σε παραλία μετά από πετρελαιοκηλίδα 

Πετρελαιοκηλίδα φαίνεται πως προκάλεσε τον θάνατο 32 δελφινιών που ξεβράστηκαν νεκρά σε παραλία στη νότια Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλεσε το περιστατικό «οικολογική καταστροφή», καθώς αξιωματούχοι και εθελοντές προσπαθούν να καθαρίσουν τις παραλίες που έχουν μολυνθεί από το βαρύ πετρέλαιο. Οι ειδικοί είπαν ότι τα 32 δελφίνια πέθαναν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες όταν ξεκίνησε η διαρροή πετρελαίου από δύο δεξαμενόπλοια. Η διαρροή σημειώθηκε στο στενό του Κουρτς, που χωρίζει την κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας με τη νότια περιοχή Κρασνοντάρ.

‼️At least 32 dolphins have died since fuel oil spilled out of two stricken tankers three weeks ago in the Kerch Strait, which separates the Crimean Peninsula from Russia's southern Krasnodar region. pic.twitter.com/eDpVo4l62h

Οι θάνατοι των δελφινιών «πιθανότατα σχετίζονται με τη διαρροή μαζούτ», δήλωσε το Κέντρο Διάσωσης και Έρευνας Δελφινιών Delfa που εδρεύει στο Σότσι στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Το κέντρο έγραψε στην εφαρμογή Telegram ότι συνολικά 61 νεκρά κητώδη -μια ομάδα θηλαστικών που περιλαμβάνει φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες- είχαν καταγραφεί στην περιοχή μετά την καταστροφή. «Κρίνοντας από την κατάσταση των σωμάτων, πιθανότατα η πλειοψηφία αυτών των κητωδών πέθανε τις πρώτες 10 ημέρες μετά την καταστροφή. Και τώρα η θάλασσα συνεχίζει να τα ξεβράζει», ανέφερε το κέντρο, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από τα νεκρά δελφίνια ήταν από το απειλούμενο είδος του Αζόφ.

Το Σάββατο, οι διορισμένοι από τη Μόσχα αξιωματούχοι στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού το πετρέλαιο ξεβράστηκε μέχρι και 250 χιλιόμετρα μακριά, στις ακτές της Σεβαστούπολης, της μεγαλύτερης πόλης της Κριμαίας και μεγάλου λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι την Κυριακή, αξιωματούχοι και εθελοντές από το ρωσικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης είχαν αφαιρέσει περισσότερους από 96.000 τόνους μολυσμένης άμμου και χώματος από την ακτογραμμή των περιοχών Anapa και Temryuk της περιοχής Κρασνοντάρ.Προηγουμένως, το υπουργείο είχε υπολογίσει ότι έως και 200.000 τόνοι συνολικά μπορεί να είχαν μολυνθεί μαζούτ, που είναι προϊόν βαρέος πετρελαίου χαμηλής ποιότητας.

Ο Mykhailo Podolyak, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον περασμένο μήνα είπε ότι η πετρελαιοκηλίδα ήταν «μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή» και ζήτησε πρόσθετες κυρώσεις στα ρωσικά τάνκερ.

Thirty-two dolphins died as a result of a fuel oil spill in the Black Sea.



The liquidation of the consequences of the man-made disaster continues. Special equipment removes contaminated sand from the beaches of Anapa and the Temryuk district of Krasnodar Krai, Russia https://t.co/eivmUdsMAW pic.twitter.com/cvPqsj8CVE