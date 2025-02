Πώς μια οικογένεια καστόρων εξοικονόμησε στην Τσεχία 1,2 εκατομμύρια δολάρια

Πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια εξοικονόμησε η Τσεχία, χάρη στην ομαδική δουλειά καστόρων.

Τα υδρόβια τρωκτικά αποκατέστησαν ένα στρατιωτικό πεδίο στα νότια της Πράγας, προλαβαίνοντας τις μπουλντόζες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Το 2016, το στρατόπεδο του Μπρντι κρίθηκε προστατευόμενη φυσική περιοχή και οι αρχές θα προχωρούσαν σε έργα περιβαλλοντικής μετατροπής του σε υγροβιότοπο. Όμως τα σχέδια ανέτρεψε μια οικογένεια καστόρων που με το έργο της, πρόλαβε και έφτιαξε φράγματα.

Το έργο είχε ανασταλεί μετά από επτά χρόνια σχεδιασμού, επειδή δεν μπορούσαν να αποκτηθούν οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες για μια τέτοια κατασκευή, σύμφωνα με το National Geographic.

«Οι κάστορες ξέρουν πάντα καλύτερα», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου της Κεντρικής Βοημίας της Τσεχικής Υπηρεσίας Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου, στο Radio Prague International, το οποίο μετέδωσε πρώτο την ιστορία.

«Προβλέπαμε να δημιουργήσουμε μαιάνδρους στον ποταμό Κλαμπάβα, κατάντη δύο ελών και να φτιάξουμε δύο ή τρεις λιμνούλες καθώς και μια δεξαμενή καθίζησης», περιέγραψε ο Μποχούμιλ Φίσερ, στέλεχος της υπηρεσίας προστασίας της φύσης. Ο βασικός στόχος ήταν να μειωθεί η καθίζηση και να σταματήσει η ροή όξινων υδάτων από τα έλη προς τον ποταμό, καθώς απειλούνταν οι ποταμοκαραβίδες και κινδύνευαν με εξαφάνιση.

Το σχέδιο αυτό έλαβε μια πρώτη έγκριση το 2018 αλλά καθυστέρησε καθώς, μεταξύ άλλων, συνεχίζονταν οι συζητήσεις για τη διαμόρφωση του πρώην στρατοπέδου. Οι υπεύθυνοι δεν υπολόγιζαν ότι θα αναλάμβαναν δράση οι κάστορες, ζώα που με τα έργα τους στα ποτάμια προλαμβάνουν τις πλημμύρες, βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα.

«Κατασκεύασαν έναν υγροβιότοπο με πισίνες και κανάλια σε μια ζώνη σχεδόν διπλάσια απ’ όσο υπολογίζαμε» εξήγησε ο Φίσερ. Στην πορεία, η οικογένεια «μετακόμισε» σε μια τάφρο απορροής γύρω από τα έλη, όπου η υπηρεσία σκόπευε να κατασκευάσει μικρά φράγματα. Το έκαναν οι κάστορες, «χτίζοντας» τέσσερα συνολικά, έχοντας ως μοναδικό εργαλείο, τα δόντια τους.

