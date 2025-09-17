Αμαζόνιος: Κατέστρεψαν έκταση ίση με την Ισπανία

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία έχει απολέσει μέσα σε τέσσερις δεκαετίες έκταση σχεδόν ίση με αυτήν της Ισπανίας και πλησιάζει πλέον το «σημείο χωρίς επιστροφή», προειδοποιεί το δίκτυο επιτήρησης MapBiomas.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε το δίκτυο, το οποίο αποτελείται από ΜΚΟ, πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας, από το 1985 έως το 2024 καταστράφηκαν 49,1 εκατομμύρια εκτάρια (491.000 τ.χλμ.) τροπικού δάσους.

«Το δάσος πλησιάζει σε σημείο από το οποίο δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί», τόνισε ο ερευνητής του MapBiomas, Μπρούνου Φεχέιρα, υπογραμμίζοντας ότι όταν οι απώλειες ξεπεράσουν το 20%-25% της βλάστησης, ο κύκλος των βροχών διαταράσσεται και μεγάλες εκτάσεις τείνουν να μετατραπούν σε σαβάνες.

Η Βραζιλία, που τον Νοέμβριο θα φιλοξενήσει την COP30 του ΟΗΕ για το κλίμα στην πόλη Μπελέμ, κατέχει περίπου το 60% του Αμαζονίου, δηλαδή 421 εκατομμύρια εκτάρια (4,2 εκατ. τ.χλμ.).

Το 2024, η επιφάνεια που έχει επηρεαστεί από ανθρώπινες δραστηριότητες –κυρίως αγροτικές– έφθασε το 15,3%. Παράλληλα, οι εκτάσεις για κτηνοτροφία έχουν πενταπλασιαστεί από το 1985, φτάνοντας τα 56,1 εκατ. εκτάρια (561.000 τ.χλμ.).

Αποψίλωση και κλιματική αλλαγή

Ο Αμαζόνιος παίζει καθοριστικό ρόλο στην απορρόφηση αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η αποψίλωση αυξήθηκε κατά 4% από τον Αύγουστο 2024 έως τον Ιούλιο 2025, εξαιτίας κυρίως των καταστροφικών πυρκαγιών που εντάθηκαν από την ιστορική ξηρασία στη χώρα.

Παρά την πρόσφατη αύξηση, οι απώλειες έχουν μειωθεί αισθητά μετά την επιστροφή στην εξουσία του προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα τον Ιανουάριο του 2023, σε σύγκριση με τις δραματικές αυξήσεις που είχαν καταγραφεί επί προεδρίας του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αμαζόνιος: Πώς η προστασία των δασών σώζει ζωές και προλαμβάνει επιδημίες