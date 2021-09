Πέθανε ένας από τους γηραιότερους πιγκουίνους τον κόσμο, ο Μοτσίκα ή Μο, που ζούσε στον ζωολογικό κήπο του Όρεγκον και ήταν 31 ετών.



Ήταν ο γηραιότερος αρσενικός των Ηνωμένων Πολιτειών και έζησε όλη του τη ζωή σε αιχμαλωσία στον ζωολογικό κήπο του Πόρτλαντ, προτού τού γίνει ευθανασία λόγω ασθενειών που σχετίζονταν με τη μεγάλη ηλικία του.

«Είχε καταρράκτη στο ένα μάτι, θολούρα στο άλλο, αρθρίτιδα στα ισχυα του. Ήταν ένα υπέργηρο πτηνό. Ήταν δύσκολο για εκείνο να βλέπει και πολλές φορές να περπατά» εξηγεί ο Τράβις Κουνς, υπεύθυνος για τον πληθυσμό πτηνών στον κήπο.

In loving memory of Mochica.

At 31, he was one of the oldest and best-loved penguins on the planet. pic.twitter.com/9geWQSGJU3