Ιπτάμενα -κυριολεκτικά- δελφίνια κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στο Γιορκσάιρ

Ιπτάμενα δελφίνια, κυριολεκτικά, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στις ακτές του Γιορκσάιρ.

Ο φωτογράφος άγριας ζωής, Άντριου Κοτρέλ περπατούσε στην παραλία του Χάνμανμπάι Γκαπ όταν εντόπισε ένα κοπάδι περίπου 20 ρινοδέλφινων.

Όπως είπε, τα θαλάσσια θηλαστικά βρίσκονταν περίπου 1 χιλιόμετρο από την ακτή και «φαινόταν πως περνούσαν καλά» πηδώντας από τα κύματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατευθύνονταν νότια και έκαναν άλματα άνω των τριών μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Amazing power shown by this bottlenose dolphin off of the #Yorkshire coast. One of around 20 tracking south across #Filey bay on Monday (23rd). Taken from the beach at Hunmanby Gap. A heavy crop as they were a long way offshore! @YorksWildlife @porpoiseSB pic.twitter.com/rmOZzIh1WX