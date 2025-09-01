ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Ινδία: Η έκρηξη πληθυσμού άγριων λιονταριών διχάζει τον πληθυσμό

Λιοντάρι σκότωσε πεντάχρονο παιδί, φέρνοντας ξανά στο φως το πρόβλημα της συνύπαρξης ανθρώπων και άγριων ζώων - Οι επιθέσεις αυξάνονται, ενώ η Ινδία καλείται να βρει λύση για τα απειλούμενα ασιατικά λιοντάρια

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ινδία: Η έκρηξη πληθυσμού άγριων λιονταριών διχάζει τον πληθυσμό Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Ο πεντάχρονος Pulsing Ajnera έπαιζε με τα αδέλφια του σε ένα χωράφι, κοντά στο σπίτι τους στο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, όταν ξαφνικά ένα λιοντάρι εμφανίστηκε «από το πουθενά», αφηγήθηκε συγκλονισμένος ο πατέρας του στο CNN.

«Το λιοντάρι άρπαξε το μικρότερο παιδί μου και έφυγε. Η οικογένειά μου προσπάθησε τα πάντα· πετούσαν πέτρες και ξύλα, αλλά το ζώο τον έσυρε στο δάσος», είπε ο Heera Ajnera. Το σώμα του παιδιού βρέθηκε αργότερα.

Ο Pulsing είναι ένα από τα επτά θύματα λιονταριών στην Ινδία μόνο τον τελευταίο χρόνο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θανατηφόρων επιθέσεων σε περισσότερες από 20 μέσα σε πέντε χρόνια. Την ίδια περίοδο, οι επιθέσεις σε ζώα κτηνοτροφίας σχεδόν διπλασιάστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές του Γκουτζαράτ.

Τα τελευταία άγρια ασιατικά λιοντάρια

Με το χαρακτηριστικό σκοτεινό λοφίο και τις πτυχώσεις στην κοιλιά τους, τα Ασιατικά λιοντάρια είναι ελαφρώς μικρότερα από τα αφρικανικά ξαδέλφια τους. Κάποτε περιπλανιόνταν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την Ασία, όμως σήμερα ζουν μόνο στο Γκουτζαράτ, στην τελευταία άγρια αποικία του είδους.

Χάρη σε ένα αιώνιο μορατόριουμ κυνηγιού και εντατικά προγράμματα διατήρησης, ο πληθυσμός τους αυξήθηκε κατά 30% τα τελευταία πέντε χρόνια, φτάνοντας τα 891 άτομα. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει και ένα τίμημα: τα λιοντάρια ξεφεύγουν από τα όρια του Εθνικού Πάρκου Gir και συχνά μπαίνουν σε χωριά και πόλεις.

«Βρίσκουμε λιοντάρια σε υπόγεια ξενοδοχείων, σε ταράτσες σπιτιών, να βρυχώνται μέσα σε αυλές», εξηγεί ο βιολόγος Ravi Chellam. Η παρουσία τους σε ανθρώπινες περιοχές αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο επιθέσεων.

Οι ντόπιοι, όπως οι βοσκοί Maldhari, έχουν μάθει να συνυπάρχουν με τα αιλουροειδή, καθώς ο τουρισμός και τα οικονομικά οφέλη που φέρνουν ξεπερνούν τους κινδύνους. Όμως, οι αυξανόμενες επιθέσεις σε ζώα και τώρα σε ανθρώπους δοκιμάζουν αυτήν την ισορροπία.

Μάχη για το μέλλον των λιονταριών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας έχει αποφασίσει από το 2013 ότι μέρος του πληθυσμού πρέπει να μεταφερθεί στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Kuno στο Μάντια Πραντές. Ωστόσο, η απόφαση παραμένει ανεκτέλεστη. Η άφιξη των τσιτάχ από την Αφρική στο ίδιο καταφύγιο το 2022 περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ζήτημα.

Η κυβέρνηση του Γκουτζαράτ προτείνει εναλλακτικά τη μεταφορά κάποιων λιονταριών στο Καταφύγιο Barda, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περιοχή είναι μικρή και ευάλωτη σε ασθένειες. Ένα ξέσπασμα θα μπορούσε να αφανίσει ολόκληρο τον πληθυσμό.

Ο Ajnera, που είχε μετακομίσει πριν 7 χρόνια στην περιοχή για δουλειά, πίστευε στη συνύπαρξη ανθρώπου και λιονταριού. «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο εδώ», είπε. Σήμερα όμως, μετά την τραγωδία, εγκατέλειψε το χωριό του: «Φύγαμε 5 χιλιόμετρα μακριά. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί πια, ζούσαμε με τον φόβο».

Με πληροφορίες από CNN

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ευρώπη φλέγεται: Η εγκατάλειψη των χωριών τροφοδοτεί τις φονικές φωτιές

Περιβάλλον / Η Ευρώπη φλέγεται: Η εγκατάλειψη των χωριών τροφοδοτεί τις φονικές φωτιές

Οι φωτιές-μαμούθ που καίνε την Ευρώπη συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αλλά και την εγκατάλειψη της υπαίθρου - Χωριά γερνούν και καίγονται, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για «μεγα-φωτιές» χωρίς προηγούμενο
LIFO NEWSROOM
Φύκια και Αχινοί: Το «ξεχασμένο δάσος» κάτω από τη θάλασσα της Καλιφόρνια που επιστρέφει στη ζωή

Περιβάλλον / Φύκια και Αχινοί: Το «ξεχασμένο δάσος» κάτω από τη θάλασσα της Καλιφόρνια που επιστρέφει στη ζωή

Ένα «ξεχασμένο δάσος» από φύκια στον Ειρηνικό Ωκεανό επιστρέφει στη ζωή χάρη σε δύτες και ψαράδες. Δείτε πώς κατέστρεψαν εκατομμύρια αχινούς και έφεραν πίσω έναν υποθαλάσσιο παράδεισο που σώζει τον πλανήτη.
LIFO NEWSROOM
Πώς μια βελανιδιά ηλικίας 800 ετών, μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των δασών

Περιβάλλον / Πώς μια βελανιδιά ηλικίας 800 ετών, μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των δασών

Οι ειδικοί επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς οι βελανιδιές μπορούν να «ζήσουν» πάνω από 1.000 χρόνια, αντιστεκόμενες στις απειλές της κλιματικής αλλαγής και ανακάμπτοντας από ασθένειες
LIFO NEWSROOM
Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Περιβάλλον / Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Σχεδόν όλα τα κοινά σαλιγκάρια κήπου έχουν κέλυφος που κουλουριάζεται προς τα δεξιά αλλά το αριστερό σπειροειδές κέλυφος του Ned έχει ως αποτέλεσμα ανεστραμμένα αναπαραγωγικά όργανα, ένα εμπόδιο στο ζευγάρωμα
LIFO NEWSROOM
Καρχαρίες χωρίς δόντια; Πώς η οξίνιση των ωκεανών απειλεί τους θηρευτές της θάλασσας

Περιβάλλον / Καρχαρίες χωρίς δόντια; Πώς η οξίνιση των ωκεανών απειλεί τους θηρευτές της θάλασσας

Καρχαρίες με χαλασμένα δόντια θα δυσκολεύονται να τραφούν αποτελεσματικά, «γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των καρχαριών και τη σταθερότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος», υπογραμμίζει νέα μελέτη
LIFO NEWSROOM
Λαγουβάρδος για φωτιές: Τι σημαίνει ότι ξεσπούν κοντά σε πόλεις - Γιατί φέτος είναι η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

Περιβάλλον / Λαγουβάρδος για φωτιές: Τι σημαίνει ότι ξεσπούν κοντά σε πόλεις - Γιατί φέτος είναι η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

Όπως εξηγεί, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες – O ρόλος της κλιματικής αλλαγής
LIFO NEWSROOM
Οι Καμηλοπαρδάλεις δεν είναι πια ένα είδος: Είναι τέσσερα διαφορετικά και τα τρία κινδυνεύουν

Περιβάλλον / Οι καμηλοπαρδάλεις δεν είναι πια ένα είδος: Είναι τέσσερα διαφορετικά και τα τρία κινδυνεύουν

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι καμηλοπαρδάλεις ανήκουν σε τέσσερα ξεχωριστά είδη - Τρία από αυτά απειλούνται με εξαφάνιση, τονίζοντας την ανάγκη για εντατική προστασία και διατήρηση στην Αφρική
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα «για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων»

Περιβάλλον / Η ΕΕ επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα «για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων»

Η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο αποσκοπεί στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Ηλιακά πάνελ στο Διάστημα «θα μπορούσαν να καλύψουν το 80% της ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης έως το 2050»

Περιβάλλον / Ηλιακά πάνελ στο Διάστημα «θα μπορούσαν να καλύψουν το 80% της ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης»

Ερευνητές προτείνουν επίσης ότι το σύστημα θα μπορούσε να λύσει προβλήματα που συνδέονται με την ακανόνιστη και εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες παραγωγή ενέργειας στη Γη
LIFO NEWSROOM
 
 