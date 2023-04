Ημέρα της Γης: Το Doodle της Google προτείνει ενέργειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Στην Ημέρα της Γης είναι αφιερωμένο το σημερινό Doodle της Google.

Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα της Γης, το doodle αναδεικνύει μικρούς και μεγάλους τρόπους που άτομα και κοινότητες μπορούν να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Η Google σημειώνει πως το doodle παρουσιάζει συνήθειες που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά. Μεταξύ άλλων το άπλωμα ρούχων αντί για τη χρήση στεγνωτηρίου, η χρήση ποδηλάτου αντί για αυτοκίνητο ή οι φυτικές επιλογές στη διατροφή.

«Είναι απαραίτητη η δράση τώρα, από κοινού, για να ζήσουμε πιο βιώσιμα, προκειμένου να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», υπογραμμίζει η Google.

Today’s #GoogleDoodle celebrates 🌏 Day



Individuals & communities can work together to take action against climate change. Learn more about how to get involved in Earth-saving activities → https://t.co/EFsRnNX9f8 pic.twitter.com/DgmPJo6dS4