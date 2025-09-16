Η λύση για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα ίσως κρύβεται στις θάλασσες της Πορτογαλίας

Τα «θαλάσσια δάση» κατά μήκος της βόρειας ακτής της Πορτογαλίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα, όπως ανακάλυψαν οι επιστήμονες.

Η πρωτοποριακή αυτή έρευνα προέρχεται από το Διεπιστημονικό Κέντρο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας (CIIMAR) και το Κέντρο Θαλάσσιων και Περιβαλλοντικών Επιστημών (MARE) στην Πορτογαλία.

Για πρώτη φορά, οι ερευνητές μέτρησαν την ποσότητα άνθρακα που δεσμεύουν τα φύκια σε αυτά τα υποβρύχια οικοσυστήματα. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί την ικανότητά τους να αποθηκεύουν άνθρακα και να στηρίζουν τη βιοποικιλότητα.

Τα δάση φυκιών της Πορτογαλίας παρουσιάζουν εντυπωσιακές ικανότητες αποθήκευσης άνθρακα

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports, επικεντρώνεται στα δύο κυρίαρχα είδη φυκιών κατά μήκος της βόρειας ακτής της Πορτογαλίας: Laminaria hyperborea και Saccorhiza polyschides.

Τα δάση φυκιών είναι θεμελιώδη για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της παραγωγικότητας του οικοσυστήματος στην περιοχή.

«Αυτά τα οικοσυστήματα είναι κοινά στη βόρεια ακτή της Πορτογαλίας, όπου υπάρχουν μοναδικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους, και αποτελούν το νοτιότερο όριο για κάποια από τα είδη που βρίσκονται εδώ», εξηγεί ο Francisco Arenas από το CIIMAR, ο οποίος συν-οδήγησε τη μελέτη.

Η έρευνα αποτέλεσε την πρώτη ποσοτική ανάλυση των αποθεμάτων άνθρακα στα οικοσυστήματα φυκιών της βόρειας Πορτογαλίας μέσω εκτενούς πεδικής έρευνας, με μέτρηση της κατανομής, της πυκνότητας της βιομάζας, των προτύπων ανάπτυξης και της σύνθεσης του άνθρακα. «Ήταν η πρώτη αξιολόγηση της αξίας του “μπλε άνθρακα” που σχετίζεται με τα δάση φυκιών στην Πορτογαλία», λέει ο Arenas.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι αυτά τα οικοσυστήματα αποθηκεύουν περίπου 16,48 γιγαγράμματα (Gg) άνθρακα σε μια έκταση 5.189 εκταρίων – μια περιοχή που αντιστοιχεί σε πάνω από 5.000 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Παρά το γεγονός ότι καλύπτουν σχετικά μικρή έκταση σε παγκόσμια κλίμακα, αυτά τα δάση φυκιών μπορούν να δεσμεύουν άνθρακα σε μέγεθος συγκρίσιμο ή και μεγαλύτερο από πιο εκτεταμένα οικοσυστήματα.

Η ποσότητα άνθρακα που αποθηκεύουν αυτά τα οικοσυστήματα αντιπροσωπεύει το 14% του τεκμηριωμένου “μπλε άνθρακα” της Πορτογαλίας, που προηγουμένως περιοριζόταν σε αλμυρά έλη και λιβάδια θαλάσσιων φυτών.

Τα θαλάσσια δάση της Πορτογαλίας κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή

Υπολογίζεται ότι αυτά τα δάση φυκιών δεσμεύουν το ένα τρίτο του συνολικού άνθρακα που δεσμεύεται ετησίως από τα θαλάσσια φυτικά οικοσυστήματα της Πορτογαλίας.

Παρά ταύτα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συνεισφορά των θαλάσσιων δασών στις προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής έχει παραμεληθεί ιστορικά.

«Συχνά είναι άγνωστα και υποτιμημένα, παρά την εξαιρετικά σημαντική οικολογική και οικονομική τους αξία στη βόρεια ακτή της Πορτογαλίας», αναφέρει ο Arenas.

Επιπλέον, αυτά τα θαλάσσια δάση απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

«Έχει ήδη ανιχνευθεί μια διαδικασία “τροπικοποίησης” στα πορτογαλικά ύδατα, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη συνδεδεμένη βιοποικιλότητα, καθώς και τις οικολογικές υπηρεσίες που παρέχουν αυτά τα δάση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας δεσμεύσεως και αποθήκευσης άνθρακα, γνωστής ως μπλε άνθρακας, συμβάλλοντας στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής», προσθέτει ο Arenas.

Η τροπικοποίηση είναι ένα παγκόσμιο οικολογικό φαινόμενο, κατά το οποίο η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών επιτρέπει σε τροπικά και υποτροπικά είδη να επεκτείνουν την περιοχή εξάπλωσής τους προς τους πόλους.

Η έρευνα προτείνει στοχευμένες πολιτικές για παρακολούθηση, προστασία και πιθανή αποκατάσταση αυτών των ζωνών, τονίζοντας τη διπλή τους σημασία ως αποθήκες άνθρακα και κρίσιμα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Δεδομένης της σημερινής κλιματικής έκτακτης ανάγκης, οι επιστήμονες προτείνουν να ενσωματωθούν τα δάση φυκιών στα πλαίσια προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και διαχείρισης μπλε άνθρακα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με πληροφορίες από euronews.com

