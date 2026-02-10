ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Copernicus: Ο Ιανουάριος 2026 ο 5ος θερμότερος μήνας στην ιστορία παρά τα κύματα ψύχους

Ο Ιανουάριος 2026 ήταν κατά μόλις 0,28°C πιο ψυχρός από τον πιο θερμό στην ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο 2025

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Στους πέντε πιο θερμούς μήνες που έχουν καταγραφεί ποτέ, συγκαταλέγεται ο Ιανουάριος 2026, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Ο Ιανουάριος 2026 είναι ο πέμπτος θερμότερος μήνας στην ιστορία, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο.

«Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο πέμπτος πιο θερμός Ιανουάριος στα χρονικά σε παγκόσμια κλίμακα, με τη μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια να φτάνει τους 12,95° Κελσίου, δηλαδή να είναι κατά 0,51° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιανουαρίου για την περίοδο 1991-2020», ανέφερε η υπηρεσία κλιματικής αλλαγής (C3S) του Κοπέρνικου στο μηνιαίο δελτίο που δημοσιοποιεί.

Φωτ.: Copernicus

Ο Ιανουάριος 2026 ήταν κατά μόλις 0,28°C πιο ψυχρός από τον πιο θερμό στην ιστορία, δηλαδή τον Ιανουάριο 2025, και κατά 1,47°C πιο θερμός από τον μέσο όρο της περιόδου 1850-1900, όπως ορίζεται η προβιομηχανική εποχή.

«Ο Ιανουάριος του 2026 μας θύμισε με σκληρό τρόπο ότι το κλιματικό σύστημα μπορεί ενίοτε να προκαλεί ταυτόχρονα πολύ ψυχρό καιρό σε μια περιοχή και ακραία ζέστη σε κάποια άλλη», συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την κλιματική αλλαγή.

Copernicus: Ρεκόρ ζέστης τον Ιανουάριο στο νότιο ημισφαίριο

Το νότιο ημισφαίριο κατέγραψε ρεκόρ ζέστης τον Ιανουάριο, που συνέβαλε να ξεσπάσουν φονικές πυρκαγιές, αναφέρει το παρατηρητήριο, παραπέμποντας σε αυτές που σάρωσαν την Αυστραλία, τη Χιλή και την Παταγονία.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με τον μέσο όρο παρατηρήθηκαν στην Αρκτική, στη Γροιλανδία, στη νότια Αμερική, στη βόρεια Αφρική, καθώς και στην Ανταρκτική, αναφέρει το C3S.

Φωτ.: Copernicus

Παράλληλα τα κύματα σφοδρού ψύχους πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στο βόρειο ημισφαίριο, ιδίως στη βόρεια Αμερική, στη Σιβηρία, καθώς και στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο Ιανουάριος να είναι ο πιο ψυχρός στην ευρωπαϊκή ήπειρο από το 2010, με τη θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης -2,34° Κελσίου κατώτερη από τον μέσο όρο.

Τα φονικά κύματα ψύχους προκάλεσαν σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζει «απάτη» την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Θα μπορούσαν οι περιβαλλοντικοί στασιαστές να μου εξηγήσουν παρακαλώ τι έγινε εκείνη η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη;» διερωτήθηκε ρητορικά ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος μέσω Truth Social στις 23 Ιανουαρίου, πληκτρολογώντας το δεύτερο μέρος της φράσης με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, για έμφαση.

