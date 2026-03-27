Αρκτική: Ιστορικό χαμηλό στον θαλάσσιο πάγο - Ανησυχία για το καλοκαίρι

Ο θαλάσσιος πάγος στην Αρκτική έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τη χειμερινή περίοδο, ισοφαρίζοντας στατιστικά το περσινό αρνητικό ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία κορυφαίου αμερικανικού κέντρου κλιματικής παρακολούθησης.

Ο πάγος σχηματίζεται από το θαλασσινό νερό που παγώνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα και λιώνει εν μέρει το καλοκαίρι. Ωστόσο, η ποσότητα που ανασχηματίζεται κάθε χρόνο μειώνεται, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής επηρεάζει δυσανάλογα την Αρκτική.

Το μέγιστο επίπεδο πάγου για φέτος καταγράφηκε στις 15 Μαρτίου, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι.

Αρκτική: Το χαμηλότερο επίπεδο στα 48 χρόνια δορυφορικών μετρήσεων

Η έκταση του πάγου διαμορφώθηκε στα 14,29 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σχεδόν ίδια με το περσινό ιστορικό χαμηλό των 14,31 εκατομμυρίων, σύμφωνα με το National Snow and Ice Data Center στο Κολοράντο.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στα 48 χρόνια δορυφορικών μετρήσεων, με προηγούμενα αρνητικά ρεκόρ να έχουν σημειωθεί το 2016, το 2017 και το 2018.

Όπως εξηγεί ο ερευνητής του κέντρου, Γουόλτ Μέιερ, η μειωμένη ανάπτυξη πάγου φέτος «δίνει προβάδισμα στην περίοδο τήξης της άνοιξης και του καλοκαιριού». Αντίστοιχη εκτίμηση έκανε και η Σαμάνθα Μπέργκες από το European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «ταχύτερη και πιο εκτεταμένη τήξη το καλοκαίρι».

Αρκτική: Επιπτώσεις σε οικοσυστήματα και γεωπολιτική

Αν και το λιώσιμο του θαλάσσιου πάγου δεν αυξάνει άμεσα τη στάθμη της θάλασσας -σε αντίθεση με τους παγετώνες της ξηράς- έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κλίμα και τα οικοσυστήματα.

Πολλά είδη, όπως οι πολικές αρκούδες στην Αρκτική και οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι στην Ανταρκτική, εξαρτώνται από τον πάγο για να τραφούν και να αναπαραχθούν.

Οι επιπτώσεις είναι αλυσιδωτές. Σε περιοχές όπως η Θάλασσα Μποφόρ κοντά στον Καναδά ή οι θάλασσες της Σιβηρίας, που μέχρι πρόσφατα δεν εκτίθεντο στην ατμόσφαιρα, η απώλεια πάγου μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω θέρμανση των υδάτων το καλοκαίρι.

Παράλληλα, η τήξη δημιουργεί και γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς ανοίγει νέες θαλάσσιες οδούς και πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία.

«Από γεωπολιτική σκοπιά, η τήξη του πάγου λόγω της κλιματικής αλλαγής μετατρέπει την Αρκτική σε μια νέα Μεσόγειο: έναν κοινό θαλάσσιο χώρο που περιβάλλεται από ανταγωνιστικά κράτη», σημειώνει η ειδικός σε θέματα κλιματικής ασφάλειας, Ελίζαμπεθ Τσαλέτσκι.

Με πληροφορίες από AFP News Agency