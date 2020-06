Κύμα καύσωνα σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της Αρκτικής εδώ και εβδομάδες με τη Σιβηρία να καταγράφει θερμοκρασία ρεκόρ χθες στους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται πιθανότατα για την πιο υψηλή θερμοκρασία που καταγράφηκε ποτέ βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, έγραψε ο μετεωρολόγος του CBS Jeff Berardelli στο Twitter, αν και εκκρεμεί ακόμη η επίσημη επαλήθευση του ρεκόρ.

Ενδεικτικά, το CBS αναφέρει ότι η πόλη του Μαϊάμι έχει φτάσει μόλις στους 37,7 βαθμούς Κελσίου, μία φορά από τότε που η πόλη άρχισε να διατηρεί αρχεία θερμοκρασίας το 1896.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d