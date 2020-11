Το ειδύλλιο των πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον δεν ήταν εντελώς τυχαίο. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον βασιλικό ιστορικό Ρόμπερτ Λέισι, η Κέιτ είχε στρατηγική στο κυνήγι του συζύγου της.

Στο νέο του βιβλίο «Battle of Brothers: William and Harry—The Inside Story of a Family in Tumult» περιγράφει με λεπτομέρειες όσα έκανε η Κέιτ σε ηλικία 19 ετών για να βεβαιωθεί πως θα γίνει μελλοντική σύζυγος του Ουίλιαμ.

«Η Κέιτ είχε μεγάλη στρατηγική», λέει ο Ρόμπερτ στο περιοδικό Elle. «Άφησε τη θέση της σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Βρετανία, εκείνο του Εδιμβούργου, και επέλεξε ένα άλλο [σ.σ. το St. Andrews] που προφανώς δεν είχε τα ίδια ακαδημαϊκά στάνταρ. Βρισκόταν ήδη στο Εδιμβούργο για να τακτοποιήσει το διαμέρισμά της ωστόσο άλλαξε πανεπιστήμια και τα μαθήματά της σε Ιστορία της Τέχνης επειδή αυτό έκανε ο Ουίλιαμ. Καθυστέρησε την δική της εκπαίδευση, παίρνοντας ακόμη και το ρίσκο να μην μπει στο St. Andrews».

Η συνάντησή τους επίσης δεν ήταν καθόλου τυχαία, υποστηρίζει ο ίδιος στο βιβλίο του, σημειώνοντας ωστόσο πως η Κέιτ δεν ήταν η μοναδική γυναίκα που «συναγωνιζόταν» για την προσοχή του Ουίλιαμ.

Όταν ανακοινώθηκε πως ο νεαρός πρίγκιπας θα φοιτήσει στο πανεπιστήμιο της Σκωτίας, οι αιτήσεις εκεί αυξήθηκαν κατά 44%. Η Κέιτ με τον Ουίλιαμ γνωρίστηκαν στο πρώτο εξάμηνο, αλλά η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε όταν μετά από καιρό εκείνος την είδε σε μια επίδειξη μόδας με ένα ημιδιαφανές φόρεμα, το 2002.

«Είναι εκεί, έτοιμη να περπατήσει στην πασαρέλα της επίδειξης και σκίζει ένα ακόμη στρώμα υφάσματος. Εδώ έχουμε μια γυναίκα με μεγάλη στρατηγική που γνωρίζει τι θέλει και το πήρε», καταλήγει ο Ρόμπερτ Λέισι.

