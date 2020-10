Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ «θρηνεί» τον θάνατο του γιου του που πέθανε σε ηλικία 58 ετών.

Ο ακτιβιστής και παραγωγός ταινιών Τζέιμς Ρέντφορντ έπασχε από καρκίνο του ήπατος και την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε η σύζυγός του, Κάιλ, μέσω Twitter.

«Ο πόνος είναι ανυπολόγιστος με την απώλεια ενός παιδιού. Ο Τζέιμς ήταν ένας αξιαγάπητος γιος, σύζυγος και πατέρας. Θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα παιδιά του, την τέχνη, την παραγωγή ταινιών και το πάθος του για την προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε η Σίντι Μπέργκερ, μάνατζερ του πατέρα του, που ζήτησε «σεβασμό προς την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο γιος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ έκανε ντοκιμαντέρ, μεταξύ άλλων το «The Big Picture: Rethinking Dyslexia».

Η σύζυγός του τα τελευταία 32 χρόνια κοινοποίησε την είδηση μέσω social media, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες τους και μερικές μαζί με τα παιδιά τους.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Έζησε μια όμορφη ζωή και αγαπήθηκε από πολλούς. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Ως γυναίκα του εδώ και 32 χρόνια, νιώθω περισσότερο ευγνώμων για τα δυο υπέροχα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί. Δεν ξέρω τι θα κάναμε χωρίς αυτά τα τελευταία δυο χρόνια», έγραψε.

