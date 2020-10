Ο ηθοποιός του CBBC Archie Lyndhurst, γιος του πρωταγωνιστή του «Only Fools and Horses» Nicholas Lyndhurst, πέθανε μετά από μια σύντομη ασθένεια.

Η υπεύθυνη περιεχομένου του CBBC χαρακτήρισε τον 19χρονος, που ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Ollie Coulton στην κωμική σειρά «So Awkward», ως έναν «τόσο ταλαντούχο νεαρό ηθοποιό».

«Όλοι εμείς στο BBC Children είμαστε συντετριμμένοι. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», πρόσθεσε η Cheryl Taylor.

We're so sorry to have to tell you that Archie Lyndhurst, who so brilliantly played Ollie in So Awkward on CBBC, has very sadly died after a short illness.

Archie will be hugely missed by all who worked with him, and by all the fans who laughed along with Ollie in the show. ❤️ pic.twitter.com/SfXP8TIz2Q