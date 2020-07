Το βίντεο απεικονίζει έναν νεαρό άνδρα στην Κένυα που πέφτει από την ταράτσα κτιρίου καθώς προσπαθεί να αποφύγει επίθεση από έναν μπαμπουίνο.

Το περιστατικό συνέβη στο Ναιρόμπι όταν ο Dickson Maina, οδηγός ταξί, βρέθηκε να σκαρφαλώνει στην οροφή τετραώροφου κτιρίου προκειμένου να διώξει έναν μπαμπουίνο.

Ο νεαρό άνδρας γλιστρά και πέφτει ενώ κατάφερε να γλιτώσει με ελαφρά τραύματα.

Όπως είπε ο ίδιος στην εφημερίδα Standard, ανέβηκε στην οροφή όταν άκουσε τους γείτονές του να φωνάζουν.

Τότε αποφάσισε να βοηθήσει και να προσπαθήσει να διώξει τον μπαμπουίνο.

Από το ατυχές περιστατικό τελικά, ο ίδιος έσπασε το χέρι του ενώ υπέστη και τραύματα στο πρόσωπό του.

Υπήρξαν ωστόσο και εκείνοι που είπαν ότι ο μπαμπουίνος απλά καθόταν στην οροφή χωρίς να έχει πρόθεση να ενοχλήσει κανέναν.

This baboon was just chilling minding it's own business than some guy decided to be smart and things didn't go very well. lol#JoeyAndMartin #SmoothTuesday pic.twitter.com/OYr0kbng9v