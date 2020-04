Ο Γάλλος τραγουδιστής Κριστόφ, 74 ετών, ερμηνευτής των μεγάλων επιτυχιών "Aline", "Mots Bleus" και "Oh! Mon Amour", πέθανε από επιπλοκές πνευμονικής νόσου, δήλωσε η σύζυγός του Βερονίκ Μπεβιλακά, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο δημιουργός, συνθέτης και ερμηνευτής κατείχε μια μοναδική θέση στο γαλλικό τραγούδι. Ο μουσικός που δεν σταματούσε να πειραματίζεται ήταν ιδιαίτερα σεβαστός από τη νέα γενιά.

Christophe est parti .

Il s’est éteint en début de soirée à l’hôpital de Brest.

Lucie ,sa fille était près de lui.

On pense à lui,à elle,à ses tous proches.

On se connaissait depuis 1965. Une vie.

Mais toutes et tous,nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique. pic.twitter.com/BxmBfKW2vg