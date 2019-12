Τρεις μήνες μετά και σαρώνοντας για δεύτερη χρονιά σε τηλεθέαση, το Greece's Next Top Model έφτασε απόψε στο τέλος του αναδεικνύοντας για πρώτη φορά δυο νικήτριες.

Στον αποψινό μεγάλο τελικό οι τρεις φιναλίστ Άννα Μαρία Ηλιάδου, Κέισι Μίζιου και Κάτια Ταραμπάνκο διαγωνίστηκαν για το έπαθλο των 50.000 ευρώ, που συνοδεύεται από μονοετές συμβόλαιο με γνωστή εταιρεία καλλυντικών καθώς και συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Τα τρία κορίτσια πέρασαν από τρεις δοκιμασίες και οι κριτές τις βαθμολόγησαν για την καθεμία ξεχωριστά. Στην πρώτη δοκιμασία κλήθηκαν να φωτογραφηθούν και να αναδείξουν μερικά πανάκριβα κοσμήματα, στην δεύτερη πόζαραν σε ένα μεγάλο glamorous πάρτι ενώ στην τελευταία πόζαραν με τους συντρόφους τους.

Όπως και πέρυσι, τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν live, κατευθείαν από το πλατό του GNTM, καθώς, εκτός από την κριτική επιτροπή, για ακόμη μια φορά το κοινό είχε την δυνατότητα από τα μεσάνυχτα και μετά να ψηφίσει την αγαπημένη του παίκτρια online.

Ωστόσο στο Twitter εκατοντάδες χρήστες σχολίασαν ξανά πως δεν κατάφεραν να ψηφίσουν καθώς φαίνεται πως υπήρχε τεχνικό πρόβλημα με την πλατφόρμα λόγω υπερφόρτωσης, όπως είχε συμβεί και στον περσινό τελικό με την Βίκυ Καγιά να εξηγεί πως το σύστημα έπεσε επειδή μπήκαν να ψηφίσουν πάνω από 500.000 άτομα.

Δεν ανοίγει το σύστημα. Πάλι τα ίδια. #gntmgr #gntmgr2 #GNTMgr Connection could not be established. Please refresh and try again.