Η Lady Gaga αναστάτωσε χτες τους φανς της όταν ανακοίνωσε μέσω Twitter τον τίτλο του επερχόμενου άλμπουμ της.

«Θα ονομάσω το επόμενο άλμπουμ μου ADELE», έγραψε στο μήνυμά της η διάσημη τραγουδίστρια, χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

Ο αναπάντεχος τίτλος κέντρισε το ενδιαφέρον των θαυμαστών της Lady Gaga αλλά και πολλών trolls, που ωστόσο δήλωναν εντελώς μπερδεμένοι με το όνομα.

I’m calling my next album ADELE.

Το όνομα Adele ανήκει ως γνωστόν στην Βρετανίδα τραγουδοποιό Adele, που έχει κερδίσει μεταξύ άλλων 15 βραβεία Grammy και είναι μια από τις διασημότερες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

Η Gaga έχει κερδίσει εννέα Grammy και συγκαταλέγεται επίσης στην λίστα τραγουδιστριών με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, κάτι που καθιστά το υποτιθέμενο όνομα του νέου άλμπουμ ακόμη πιο δυσνόητο.

Να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Lady Gaga δίνει σε άλμπουμ το όνομα κάποιου ανθρώπου, αφού το τελευταίο της «Joanne» είχε δανειστεί το όνομά του από την θεία της, η οποία έχει πεθάνει.

Αυτά είναι μερικά από τα σχόλια στο ποστ της Lady Gaga:

