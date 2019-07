Λόγοι υγείας αναγκάζουν τον Στινγκ, πάλαι ποτέ ηγέτη των Police, να ακυρώσει τρεις ακόμα συναυλίες του, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Twitter.

Η ανακοίνωνε ανέφερε λακωνικά ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συναυλία στο Μόναχο της Γερμανίας πρέπει να ακυρωθεί, γιατί ο Στινγκ «δεν έχει συνέλθει ακόμη όσον αφορά την υγεία του και ο γιατρός τού συνέστησε να μην ανεβεί στη σκηνή». Λίγες ώρες αργότερα, πάλι με ανάρτηση στο Twitter, έγινε γνωστό πως ο Στινγκ ακυρώνει άλλες δύο συναυλίες του, στις 11 Ιουλίου στη Γερμανία και στις 12 Ιουλίου στην Τσεχία.

Ticket refund information can be found at https://t.co/lIZBYa3KNx. pic.twitter.com/yWcdKpMNGF