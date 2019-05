Ο Shawn Crahan, ιδρυτικό μέλος και ντράμερ των Slipknot, ανακοίνωσε πως πέθανε η 22χρονη κόρη του και το έκανε μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram.

Ο 49χρονος βραβευμένος με Grammy μουσικός, που χρησιμοποιεί επί σκηνής τα ψευδώνυμα «Clown» και «#6», έκανε γνωστή την είδηση μέσω social media, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη του συγκροτήματος πως κυκλοφορεί καινούργιο άλμπουμ.

«Με ραγισμένη καρδιά και βαθύ πόνο σας ενημερώνω πως η μικρότερη κόρη μου, Gabrielle πέθανε χτες- Σάββατο 18 Μαΐου 2019», έγραψε στο μήνυμά του ο Shawn Crahan, ζητώντας παράλληλα από τον κόσμο να κρατήσουν διακριτική στάση και να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς του.

Ο Shawn Crahan με την σύζυγό του, Chantel, έχουν άλλη μια κόρη, την Alexandria και δυο γιους, τους Gage και Simon. «Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου. Νιώθω μπερδεμένος, θυμωμένος και πάρα πολύ λυπημένος. Gabri θα μου λείψεις τόσο πολύ, όσο κανένας άλλος, ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι, είχαμε μια τέλεια σχέση και τώρα δεν είσαι πια εδώ. Σε αγαπώ και ξέρω πως θα το γνωρίζεις αυτό για πάντα», έγραψε ο αδερφός της Simon στο Instagram.

Η αιτία θανάτου της 22χρονης δεν έχει διευκρινιστεί και πολλοί χρήστες του διαδικτύου διατύπωσαν τα δικά τους σενάρια, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για χρήση παράνομων ουσιών με την αδερφή της, Alexandria, να παίρνει θέση ζητώντας στον κόσμο να μην διαδίδει φήμες. «Είμαι σοκαρισμένη και δεν έχω ιδέα πώς να διαχειριστώ τον χείμαρρο των συναισθημάτων που βιώνω. Το μόνο που με παρηγορεί είναι η οικογένεια, οι φίλοι μου και οι γάτες μου. Στείλτε τη θετική σας ενέργεια στους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Η απώλειά της αφήνει ένα τεράστιο κενό, οι ζωές μας δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιες. Είσαι πολύ νέος στα 22 για να πεθάνεις», έγραψε στην ανάρτησή της.

Ο τραγουδιστής των Slipknot, Corey Taylor, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον «αδερφό» του, όπως χαρακτήρισε τον Shawn Crahan.

My heart has broken for my brother. Please keep the Crahan family in your thoughts and love. She will be missed.