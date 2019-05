Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα διαφήμιση του Calvin Klein με την Bella Hadid να φιλά την ψηφιακή influencer Lil Miquel.

To διάσημο μοντέλο εμφανίζεται σε βίντεο να πλησιάζει την Lil Miquela και να τη φιλά ενώ η φωνή της Hadid ακούγεται να λέει πως «Το νόημα στη ζωή είναι να ανοίγουν πόρτες και να δημιουργείς όνειρα που δεν γνώριζες πως υπήρχαν».

Ο τίτλος της διαφήμισης είναι "Bella Hadid and Lil Miquela Get Surreal" και ενώ υποτίθεται πως είχε στόχο να δείξει συμπαράσταση στην LGBT κοινότητα, προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα. Το γεγονός πως επιλέχθηκε ένα μοντέλο και μια κατασκευασμένη με εφέ και τεχνολογία ψηφιακή περσόνα, αντί για ένα κανονικό ζευγάρι, δυσαρέστησε πολλούς χρήστες.

Η Madison Kircher, δημοσιογράφος του New York Magazine κάνει λόγο για «queer-bait» καμπάνια που εκμεταλλεύεται την ομοφυλοφιλική σεξουαλικότητα για εμπορικό σκοπό και όχι για να περάσει κάποιο μήνυμα. Αυτή είναι όμως μια μόνο αντίδραση καθώς τα tweets είναι πολλά και εκφράζουν κυρίως αρνητική κριτική.

Ο οίκος Calvin Klein σχολίασε τις αντιδράσεις και ζήτησε συγγνώμη εξηγώντας πως ήθελε να προάγει την ποικιλομορφία και όχι να εκμεταλλευτεί τον ερωτισμό των ομοφυλοφίλων. Δηλώνει επίσης πως η διαφήμιση εξερευνά τις θολές γραμμές μεταξύ φαντασιακού και πραγματικότητας και πως στόχος της είναι να εκφράσει την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο ο Calvin Klein δεν απέσυρε το βίντεο από το κανάλι του στο YouTube.

Here at CALVIN KLEIN, we welcome all types of constructive feedback from our community. We see your comments and we appreciate them. We'd like to offer our thoughts in response to comments on our campaign video featuring Bella Hadid and Lil Miquela. pic.twitter.com/OIcIekyR9K