Ντελίριο στην βασιλική οικογένεια και όχι μόνο, προκάλεσε η είδηση πως γέννησε η Μέγκαν Μαρκλ, με την την μητέρα της Δούκισσας του Σάσεξ να «έχει τρελαθεί από χαρά» και τον πατέρα της να δηλώνει «βέβαιος ότι ο εγγονός του θα υπηρετήσει το στέμμα και τον βρετανικό λαό».

Η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ «έχει τρελαθεί από χαρά με τη γέννηση του πρώτου της εγγονιού και είναι στο πλευρό της Δούκισσας και του Δούκα του Σάσεξ στην αγροικία Φρόγκμορ» που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πύργου του Ουίνδσορ, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ διευκρινίζοντας ότι η «Δούκισσα του Σάσεξ και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους».

Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν, δήλωσε ευτυχής για τη γέννηση του εγγονού του και πεπεισμένος ότι το παιδί θα υπηρετήσει τη βρετανική βασιλική οικογένεια, γράφει η εφημερίδα Sun. «Είμαι περήφανος που ο νέος μου εγγονός γεννήθηκε στους κόλπους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και είμαι βέβαιος ότι θα μεγαλώσει έτσι ώστε να υπηρετήσει το στέμμα και τον βρετανικό λαό με σεβασμό, αξιοπρέπεια και τιμή. Ο Θεός ας ευλογεί το παιδί και εύχομαι να έχει υγεία και ευτυχία. Τα συγχαρητήρια μου στην αγαπημένη μου κόρη, δούκισσα Μέγκαν, και στον πρίγκιπα Χάρι. Ο Θεός ας σώζει τη βασίλισσα».

Her Royal Highness The Duchess of Sussex was safely delivered of a son at 0526hrs.

The baby weighs 7lbs 3oz and The Duke of Sussex was present for the birth.

Read the full announcement here: https://t.co/RCUFjQG8pe