Σχεδόν δύο μέρες μετά το σάλο από το σχόλια της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ για τον Μάικλ Τζάκσον, η Νταϊάνα Ρος παίρνει επίσης θέση κατά της κριτικής.

Η Ρος η οποία είχε συνεργαστεί με τον Μάικλ Τζάκσον και υπήρξε στενή φίλη του, αναφέρθηκε στο ντοκιμαντέρ Leaving Neverland και το «τσουνάμι» αντιδράσεων που έχει προκαλέσει.

Η Ρος έγραψε στο Twitter: «Αυτό είναι στην καρδιά μου σήμερα το πρωί. Πιστεύω ότι ο Μάικλ Τζάκσον ήταν και είναι μια θαυμάσια, απίστευτη δύναμη για μένα και για πολλούς άλλους».

Η τραγουδίστρια κάλεσε τους ανθρώπους να σταματήσουν την κριτική κατά του Τζάκσον, γράφοντας «Σταματήστε στο όνομα της αγάπης», μια αναφορά σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της με τις Supremes.

This is what’s on my heart this morning. I believe and trust that Michael Jackson was and is A magnificent incredible force to me and to many others.

STOP IN THE NAME OF LOVE