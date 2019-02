Ο Γούντι Άλεν επιστρέφει στον κινηματογράφο με την υποστήριξη Ισπανών παραγωγών και ενδέχεται να γυρίσει την νέα ταινία του στην Ισπανία.

Σύμφωνα με το Variety, η ισπανική εταιρία παραγωγής Mediapro επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας με τον διάσημο σκηνοθέτη. Η Mediapro έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Άλεν στις ταινίας «Vicky Cristina Barcelona», με πρωταγωνιστές τους Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ, και «Midnight in Paris», την ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστέ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η ισπανική εφημερίδα El País μετέδωσε πως οι παραγωγοί του Άλεν ήδη ψάχνουν τοποθεσίες στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου θα συναντηθούν με τοπικούς αξιωματούχους.

Η είδηση έρχεται δυο εβδομάδες μετά τις νομικές ενέργειες του Γούντι Άλεν εναντίον των Amazon Studios, καθώς ο σκηνοθέτης υποστηρίζει πως η εταιρία παραγωγής έσπασε το συμβόλαιο για τέσσερις ταινίες, που είχαν συμφωνήσει το 2017. Αφού έκανε μια τηλεοπτική σειρά με τον Άλεν και την ταινία «Wonder Wheel», η Amazon δεν κυκλοφόρησε ποτέ το «A Rainy Day in New York», το πρώτο φιλμ από τέσσερα της συμφωνίας. Η Τζένιφερ Σάλκε, CEO των Amazon Studios, δήλωσε σχετικά στους New York Times: «Δεν σχεδιάζουμε να κυκλοφορήσουμε καμία από τις ταινίες του Άλεν».

Από την πλευρά της, η ισπανική Mediapro ανέφερε σχετικά με τον σκηνοθέτη: «Έχουμε μια σχέση 10 χρόνων με τον κύριο Άλεν, και όπως σε όλα τα πρότζεκτ μας, κρίνουμε τον δημιουργό από το έργο του».

Με πληροφορίες από Guardian