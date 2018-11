Ο πρίγκιπας Κάρολος έδωσε μια μικρή ιδέα σχετικά με το όνομα του μωρού του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ και αν ισχύει, τότε το βασιλικό ζεύγος φαίνεται πως ετοιμάζεται να σπάσει μια ακόμη παράδοση.

Στη διάρκεια περιοδείας του στην Αυστραλία, ο πρίγκιπας της Ουαλίας ρωτήθηκε κάποια στιγμή σχετικά με το όνομα που σκέφτονται να δώσουν οι Χάρι και Μέγκαν στο παιδί που περιμένουν, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους δέχθηκαν πολλές προτάσεις όταν έκαναν οι ίδιοι περιοδεία τη χώρα τον Οκτώβριο.

