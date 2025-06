Δράκοι, Εξορκιστές και Κεκάτος από αύριο στους κινηματογράφους

Τυπικά η θερινή σεζόν αρχίζει με το άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων. Ουσιαστικά ξεκινά μόλις εμφανιστεί στις οθόνες τους η πρώτη εμπορική γαλλική ταινία – κατά τους πιο σκληροπυρηνικούς, όταν φανεί στο πανί η μορφή του Κριστιάν Κλαβιέ.

Θεωρητικά, αυτή την εβδομάδα που προβάλλονται όχι μία, αλλά δύο μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες του γαλλικού box-office, τα συνολικά εισιτήρια θα έπρεπε να δουν ραγδαία άνοδο – αν και τα νούμερα των τελευταιών ετών λένε ότι ο καιρός των παχιών αγελάδων για το γαλλικό crowdpleaser έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Το Un P’tit Truc en Plus, σκηνοθετικό ντεμπούτο του κωμικού Αρτούς, έφτασε μια ανάσα από τη δεκάδα των εμπορικότερων γαλλικών ταινιών όλων των εποχών και πώλησε ήδη τα δικαιώματα αγγλόφωνου ριμέικ στη Sony, ενώ το Ma Mere, Dieu et Sylvie Vartan ξεκινά την πορεία του στις ελληνικές αίθουσες με το δεξί, έχοντας πάρει το Βραβείο Κοινού στο περασμένο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Από τη Γαλλία περνάμε στη χώρα μας με το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Βασίλη Κεκάτου, μικρομηκά ιδιαίτερα αγαπητού σε νεότερες γενιές σινεφίλ. «Μια μορφή συλλογικής αντίστασης περισσότερο από μια συγκρουσιακή επανάσταση, κοντύτερα σε ένα νεοχίπικο πνεύμα, ανθρωποκεντρικά συγχυτικό, παρά μαντρωμένες σε αριστερό δογματισμό, οι Άγριες Μέρες μας δεν είναι όσο αγριεμένες υπονοεί ο τίτλος», γράφει ο συνάδελφος Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και συνοψίζει πλήρως και κατατοπιστικά την ταινία.

Το How to Train your Dragon αποτελεί την πρώτη απόπειρα της Dreamworks να ακολουθήσει τη συνταγή live-action διασκευών του καταλόγου της, όπως η Disney. Τουλάχιστον , αντιπροτείνει αναλογικό περιβάλλον σε σχέση με την ομοβροντία CGI του ανταγωνισμού. Στο Ritual ο Αλ Πατσίνο, που στο παρελθόν έχει υποδυθεί τον Σατανά αυτοπροσώπως, περνάει στην αντίπαλη ομάδα, φορώντας τα ράσα ενός εξορκιστή. Το Le Mohican είναι μια arthouse πρόταση στο θρίλερ, φορτωμένη με Βραβείο Κοινού από το τμήμα Meet the Neighbors του περασμένου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Όσο για το Fight or Flight επιχειρεί να θεμελιώσει το πρωταγωνιστικό comeback του Τζος Χάρτνετ – σε άλλες χώρες, πάντως, δεν τα κατάφερε εισπρακτικά.