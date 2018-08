Στην τελετή απονομής των βραβείων MTV, η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή για να βραβεύσει κάποιον υποψήφιο και κλήθηκε να μιλήσει για την Αρίθα Φράνκλιν, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα.

Ήταν μια από τις σημαντικότερες και πολυαναμενόμενες στιγμές της βραδιάς και θα ήταν σπουδαία, αλλά δεν πήγε καθόλου καλά. Τουλάχιστον αυτή ήταν η γεύση που άφησε στο κοινό η Μαντόνα ολοκληρώνοντας την ομιλία της.

Το πρόβλημα ήταν κατά πολλούς το ότι η βασίλισσα της ποπ μίλησε περισσότερο για την ίδια, παρά για την βασίλισσα της σόουλ.

Η ιστορία που επέλεξε να αφηγηθεί ελάχιστη σχέση είχε με την Αρίθα Φράνκλιν, αλλά εστίασε κυρίως στο πώς η Μαντόνα έκανε τα πρώτα της βήματα στη Νέα Υόρκη, πώς εξελίχθηκε, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε και γενικά την πορεία της.

Κάποια στιγμή αναφέρει βέβαια πως η Φράνκλιν ήταν πηγή έμπνευσής της και μιλά για ένα τραγούδι της που την έκανε να χάσει μια δουλειά σε οντισιόν, αλλά αυτό οδήγησε σε ένα άλλο βήμα.

Γενικά όμως η Μαντόνα μίλησε υπερβολικά πολύ για τον εαυτό της και όλο αυτό προκάλεσε αμηχανία και πολλά σχόλια που έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού και εγωκεντρισμό.

Η τραγουδίστρια προσπάθησε να συνδέσει με μια δική της ιστορία τη σημαντική καριέρα της Φράνκλιν, αλλά απέτυχε να συγκινήσει και να περάσει το μήνυμα.

People are upset about Madonna's Aretha Franklin tribute at the VMA's 'cos it was basically all about her and not Aretha. Whatchu think? Here's a snippet



Video credit @TheRaroLae pic.twitter.com/9loUPGTG24 — Kenzy Vinco (@KenzyVinco) August 21, 2018

Το Twitter είναι πολύ αυστηρό στην κριτική του και κατακεραυνώνει την Μαντόνα.

Aυτά είναι ελάχιστα μόνοι σχόλια στο σύνολο όσων γράφονται εδώ και ώρες:

MTV: We'd like you to give a tribute to Aretha Franklin



Madonna: Great, so this is how I got my career started...



MTV: No, no, a tribute to Aretha



Madonna: So I said "bitch, I'm Madonna"



MTV: This isn't about you madge



Madonna: Look at my African jewelry #VMAs — lgreene91 (@lgreene91) August 21, 2018

I’m so lost. I thought Madonna was supposed to be paying homage to Aretha but I all heard was her paying homage to herself. HEAVY on the Mayonnaise...... — Charlamagne Tha God (@cthagod) August 21, 2018

I hate that Madonna manages to make EVERYTHING about herself - even when speaking on behalf of our luminaries. #VMAs — Elgin Charles (@ElginCharles) August 21, 2018

does Madonna know Madonna didn’t die — Katie Nolan (@katienolan) August 21, 2018