Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρι Στάιλς πως «όλοι είμαστε λιγάκι γκέι».

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction στο παρελθόν έχει εκφράσει πολλές φορές δημοσίως την στήριξή του απέναντι στα δικαιώματα της LGBT+ κοινότητας και πέρυσι είχε ανεμίσει επί σκηνής την σημαία με τα χρώματα του ουράνιου τόξου σε διάφορους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του.

Επίσης έχει θίξει αρκετές φορές την σεξουαλικότητά του μέσω των στίχων του, ενώ πρόσφατα έκανε μια γενναιόδωρη δωρεά στο London Friend, την παλαιότερη φιλανθρωπική οργάνωση του Λονδίνου για την LGBT+ κοινότητα, που παρέχει στήριξη και συμβουλές στα μέλη της.

Ωστόσο, η δήλωσή του στην τελευταία συναυλία που έκανε στην Καλιφόρνια στις 14 Ιουλίου ήταν αυτή που έχει προκαλέσει και τα περισσότερα σχόλια.

Κάποια στιγμή ο τραγουδιστής, εντόπισε μες στο κοινό μια πινακίδα που έγραφε: «Είμαι γκέι και σ' αγαπώ». Και ο Χάρι Στάιλς απάντησε: «Κι εγώ σ' αγαπώ, σε ευχαριστώ που ήρθες... Και βασικά, όλοι είμαστε λιγάκι γκέι, έτσι δεν είναι; Όλοι είμαστε λιγάκι γκέι».

" We're all a little bit gay" - Harry Styles 2018.



pic.twitter.com/2rl4xAATer