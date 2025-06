Πέθανε η Λέα Μασάρι, εμβληματική παρουσία του ιταλικού και γαλλικού σινεμά

Πολιτισμός / Μπραντ Πιτ, Τζέιν Όστεν και Χίτσκοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Το «F1» του Τζόζεφ Κοζίνσκι, που φιλοδοξεί να γίνει η απόλυτη ταινία αγώνων ταχύτητας, η κομεντί «Jane Austen Wrecked my Life» και το χιτσκοκικό «The Man who knew Too Much» ξεχωρίζουν από το πληθωρικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ