Πέθανε ο Lalo Schifrin, συνθέτης του «Mission Impossible» και πάνω από 100 άλλων soundtracks

Πέθανε- σε ηλικία 93 ετών- ο Lalo Schifrin, συνθέτης του soundtrack για το «Mission: Impossible» και πάνω από 100 άλλων μουσικών κομματιών για ταινίες και τηλεόραση.

Οι δύο γιοι του σπουδαίου συνθέτη, Γουίλιαμ και Ράιαν, επιβεβαίωσαν ότι πέθανε την Πέμπτη από επιπλοκές λόγω πνευμονίας. Εκτός από τους γιους του, αφήνει πίσω του την κόρη του, Φράνσις, και τη σύζυγό του, Ντόνα.

Ο Αργεντινός συνθέτης κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμι και ήταν υποψήφιος για έξι Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων πέντε για πρωτότυπη μουσική για τα Cool Hand Luke, The Fox, Voyage of the Damned, The Amityville Horror και The Sting II.

«Κάθε ταινία έχει τη δική της προσωπικότητα. Δεν υπάρχουν κανόνες για να γράφεις μουσική για ταινίες», είχε δηλώσει ο Schifrin στο Associated Press το 2018. «Η ταινία υπαγορεύει ποια θα είναι η μουσική».

Έγραψε επίσης, τη μουσική παράσταση του μεγάλου τελικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ιταλία το 1990, στην οποία οι Τρεις Τενόροι- Πλάθιντο Ντομίνγκο, Λουτσιάνο Παβαρότι και Χοσέ Καρέρας- τραγούδησαν μαζί για πρώτη φορά. Το έργο έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή στην ιστορία της κλασικής μουσικής.

Ο Schifrin, επίσης πιανίστας τζαζ και μαέστρος κλασικής μουσικής, είχε μια αξιοσημείωτη καριέρα στη μουσική που περιελάμβανε τη συνεργασία του με τον Ντίζι Γκιλέσπι. Ωστόσο, ίσως η μεγαλύτερη συμβολή του ήταν η άμεσα αναγνωρίσιμη μουσική για τη σειρά ταινιών «Mission: Impossible», «ντύνοντας» το franchise ταινιών με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Χαρακτηρίστηκε ως «η πιο μεταδοτική μελωδία που έχουν ακούσει ποτέ θνητά αυτιά» από τον κριτικό κινηματογράφου του New Yorker, Anthony Lane, και μάλιστα έφτασε στο Νο. 41 στο Billboard Hot 100 το 1968.

«Ο παραγωγός με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: "Θα πρέπει να γράψεις κάτι συναρπαστικό, σχεδόν σαν ένα λογότυπο, κάτι που θα είναι μια υπογραφή, και θα ξεκινήσει με μια ασφάλεια"», είχε φανερώσει ο Schifrin στο AP το 2006.

«Έτσι το έκανα και δεν υπήρχε τίποτα στην οθόνη. Και ίσως το γεγονός ότι ήμουν τόσο ελεύθερος και δεν είχα εικόνες να πιάσω, ίσως γι' αυτό αυτό το πράγμα έχει γίνει τόσο επιτυχημένο, επειδή έγραψα κάτι που προερχόταν από μέσα μου».

Ποιος ήταν ο σπουδαίος συνθέτης Lalo Schifrin

Γεννημένος ως Boris Claudio Schifrin από εβραϊκή οικογένεια στο Μπουένος Άιρες- όπου ο πατέρας του ήταν ο διευθυντής της φιλαρμονικής ορχήστρας- ο Schifrin σπούδασε κλασική μουσική, εκτός από νομικές σπουδές.

Αφού σπούδασε στο Ωδείο του Παρισιού, ο Schifrin επέστρεψε στην Αργεντινή και σχημάτισε μια μπάντα συναυλιών. Ο Ντίζι Γκιλέσπι άκουσε τον Schifrin να παίζει και του ζήτησε να γίνει ο πιανίστας, ενορχηστρωτής και συνθέτης του. Το 1958, ο Schifrin μετακόμισε στις ΗΠΑ.

Ο Schifrin εναλλάσσονταν εύκολα μεταξύ των μουσικών ειδών, κερδίζοντας ένα Γκράμι για το Jazz Suite on the Mass Texts του 1965, ενώ κέρδισε επίσης μια υποψηφιότητα την ίδια χρονιά για τη μουσική επένδυση της τηλεοπτικής σειράς The Man from UNCLE.

Το 2018, του απονεμήθηκε ένα τιμητικό αγαλματίδιο Όσκαρ και το 2017, η Ακαδημία Λατινικής Ηχογράφησης του απένειμε ένα από τα ειδικά βραβεία της. Ο πρωταγωνιστής Κλιντ Ίστγουντ ήταν αυτός που του παρέδωσε το τιμητικό Όσκαρ. «Το να λαμβάνω αυτό το Όσκαρ είναι η κορύφωση ενός ονείρου», είχε δηλώσει τότε ο Σίφριν. «Σημαίνει πως ''η αποστολή εξετελέσθη''».

Άλλες μουσικές συνθέσεις για ταινίες περιλάμβαναν τις ταινίες Tango, Rush Hour και τις δύο συνέχειές τους, Bringing Down The House και Dirty Harry.

Με πληροφορίες από Guardian