Η Νάνσι Σινάτρα, η πρώτη σύζυγος του θρυλικού τραγουδιστή και ηθοποιού Φρανκ Σινάτρα, πέθανε σε ηλικία 101 ετών, όπως ανακοίνωσε στο Twitter η κόρη της.

«Η μητέρα μου απεβίωσε απόψε σε ηλικία των 101 ετών», έγραψε στο Twitter η 78χρονη κόρη της, που επίσης ονομάζεται Νάνσι Σινάτρα. «Ήταν ευλογία και το φως στη ζωή μου. Καλό κατευόδιο, μαμά. Σε ευχαριστώ για όλα».

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙