Πριν τους Μπουλς του Τζόρνταν, υπήρχαν οι Λέικερς του Μάτζικ Τζόνσον. Υπό τις οδηγίες του Πατ Ράιλι στον πάγκο, με τις ασίστ του Τζόνσον και τα καρφώματα του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν σχεδόν ασταμάτητη μέσα στα ‘80s – μόνοι οι Σέλτικς του Λάρι Μπερντ μπορούσαν να τους κοντράρουν στα ίσια.

Τώρα η δυναστεία των Λέικερς γίνεται σειρά από τον Άνταμ ΜακΚέι (Anchorman, The Big Short, Don’t Look Up) με τίτλο Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Όπως φαίνεται από το απολαυστικό trailer που μόλις κυκλοφόρησε, ο ΜακΚέι θα επιχειρήσει να αφηγηθεί την ιστορία της ομάδας μέσα από το format του ψευδοντοκιμαντέρ με κωμικό τόνο και ρετρό αισθητική. Ο Τζον Σ. Ράιλι θα υποδυθεί τον ιδιοκτήτη της ομάδας Τζέρι Μπας, ο πρωτοεμφανιζόμενος Κουίνσυ Αιζάια τον Μάτζικ Τζόνσον και ο Έντριαν Μπρόντι τον προπονητή Πατ Ράιλι με την μπριγιαντίνη στο μαλλί και τα ιταλιάνικα κουστούμια – πραγματικά δεν βλέπουμε την ώρα να δούμε τι θα κάνει ο Μπρόντι σε αυτό τον ρόλο.

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη σειρά ήταν ο λόγος που χάλασε η πολυετής φιλιά ανάμεσα στους Άνταμ ΜακΚέι και Γουίλ Φέρελ. Ο ΜακΚέι ετοίμαζε την σειρά καιρό, είχε τάξει στον φανατικό οπαδό των Lakers Γουίλ Φέρελ τον πρωταγωνιστικό ρόλο, μα τελικά προσέλαβε τον Τζον Σ. Ράιλι χωρίς να ενημερώσει τον Φέρελ ποτέ, με τον τελευταίο να τερματίζει την φιλία και τη συνεργασία μεταξύ τους με συνοπτικές διαδικασίες.

Η σειρά αναμένεται να προβληθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο μέσω της πλατφόρμας του HBO-Max. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πού και πώς θα τη δούμε στη χώρα μας, με δεδομένο όμως ότι η δημοφιλής πλατφόρμα σχεδιάζει να έρθει στην Ελλάδα μέσα στο 2022, ίσως τελικά να την παρακολουθήσουμε απευθείας μέσα από την «πηγή», χωρίς κάποιον τοπικό «μεσάζοντα».