Ταϊλάνδη: Τυφλός ελέφαντας προσπαθεί να ακολουθήσει το υπόλοιπο κοπάδι που ξεφεύγει από τις πλημμύρες

Η βόρεια Ταϊλάνδη πλήττεται τις τελευταίες εβδομάδες, από σοβαρές πλημμύρες τις οποίες προκάλεσε ο τυφώνας Yagi, η ισχυρότερη καταιγίδα για φέτος στην Ασία.

Βίντεο δείχνει τις προσπάθειες ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων, να φύγουν μακριά από τις πλημμύρες. Ο ιδρυτής του πάρκου Saengduean Chailert, δήλωσε ότι ένας ελέφαντας που ακολουθούσε τους άλλους είναι τυφλός και γι' αυτό κινείται αργά.

Η καταιγίδα «χτύπησε» το καταφύγιο ελεφάντων στις 3 Οκτωβρίου, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν γρήγορα την άνοδο του ποταμού Mae Taeng. Το προσωπικό δήλωσε στο BBC την Παρασκευή ότι το καταφύγιο έχει 126 ελέφαντες, εννέα εκ των οποίων έχουν παγιδευτεί στην άλλη πλευρά του πάρκου, παραμένοντας, ωστόσο, ασφαλείς.

Στο δικό της βίντεο, η Bangkok Post δείχνει την προσπάθεια του κοπαδιού, γράφοντας: «Ένα κοπάδι ελεφάντων από το φυσικό πάρκο ελεφάντων στο Mae Taeng πάσχισε να ξεφύγει καθώς τα νερά της πλημμύρας ξεχύθηκαν στην περιοχή. Ο ελέφαντας με το όνομα Ploy ήταν ο τελευταίος που ακολούθησε τους συνομηλίκους του επειδή έχει πρόβλημα όρασης. Ο ιδιοκτήτης του πάρκου χρειάζεται βοήθεια».

