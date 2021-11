Στα «σκαριά» βρίσκεται η δεύτερη σεζόν της υπερδημοφιλούς νοτιοκορεατικής σειράς του Netflix «Squid Game», σύμφωνα με τον δημιουργό της.



Όπως ανέφερε στο Associated Press ο Hwang Dong-hyuk, συγγραφέας και σκηνοθέτης του δυστοπικού δράματος, προγραμματίζει μια δεύτερη σεζόν στο κεφάλι του, ωστόσο, είναι πολύ νωρίς να πει πότε θα προβληθεί.

«Υπήρξε τόση πίεση, τόση ζήτηση και τόση αγάπη για μια δεύτερη σεζόν. Οπότε σχεδόν νιώθω ότι δεν μας άφησε άλλη επιλογή!», είπε σε δημοσιογράφους και συνέχισε: «Αλλά θα πω ότι θα υπάρξει όντως δεύτερη σεζόν. Είναι στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Επί του παρόντος βρίσκομαι στη διαδικασία σχεδιασμού».

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy