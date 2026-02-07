Το Σόι Σου: Θα συνεχιστεί και του χρόνου;

Στην πετυχημένη σειρά του Alpha «Το Σόι Σου» αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του ο ηθοποιός και ένας εκ των πρωταγωνιστών της, Γιάννης Δρακόπουλος.

Όπως φανέρωσε, έχουν πει στους ηθοποιούς πως θα συνεχιστεί και του χρόνου, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος που συναντήθηκαν όλοι μαζί ξανά μετά από τόσα χρόνια και πως το κλίμα στα γυρίσματα είναι πολύ ευχάριστο.

Μιλώντας στο «Breakfast@Star» την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου δήλωσε επίσης πως δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στο πλατό, ενώ έκανε και ένα σχόλιο για τη συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη στη σειρά.

Ο Γιάννης Δρακόπουλος είπε αναλυτικά: «Συνεχίζουμε πολύ καλά. Εξακολουθεί να είναι μία πολύ ωραία κατάσταση για εμάς όλη αυτή η ιστορία των γυρισμάτων μετά από τόσα χρόνια, που είμαστε ξανά πάλι μαζί. Δεν έχει αλλάξει κάτι ευτυχώς. Κάποια δυσκολία ιδιαίτερη, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν υπήρξε. Πάει πάρα πολύ καλά».

«Ευχαριστούμε τον κόσμο που εξακολουθεί να μας δείχνει την προτίμηση και την αγάπη του. Υπάρχει κούραση αλλά τουλάχιστον λες ότι κάτι καλό γίνεται. Κι εμείς έχουμε ακούσει ότι θα πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, ότι θα συνεχιστεί. Είναι πολύ ευχάριστο. Αφού δεν μας βαρέθηκαν ακόμα. Μας το έχουν πει, αλλά επίσημα όπως όταν βγαίνει και το ανακοινώνει το κανάλι, όχι» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, δήλωσε για τον Γιώργο Καπουτζίδη και το γκεστ του στο σίριαλ: «Μακάρι να ήταν και στις δύο οικογένειες. Δεν γνωρίζω τον ρόλο του».

Το Σόι Σου: Επέστρεψε με νέα σεζόν

Ο Alpha, στην περιγραφή του για τη σειρά «Το Σόι Σου» και τη νέα σεζόν που ξεκίνησε φέτος, αναφέρει:

«Έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, το πιο αγαπημένο σόι της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει πιο οικογενειακό, πιο αστείο και πιο τρελό από ποτέ! Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι γυρίζουν, έτοιμοι να αποδείξουν πως οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις, παρεξηγήσεις και απίστευτο γέλιο.

Από τη συμπρωτεύουσα ως την πρωτεύουσα, οι ήρωες που αγαπήσαμε φέρνουν μαζί τους όλα εκείνα που τους έκαναν ξεχωριστούς: τις αγαπησιάρικες στιγμές, τους γλυκούς καβγάδες, και τις τρυφερές οικογενειακές σκηνές που αγγίζουν κάθε θεατή.

«Το Σόι σου» επιστρέφει για να μας θυμίσει πόσο πολύ αγαπήσαμε αυτές τις δύο οικογένειες… γιατί, όπως φαίνεται, κάποια σόγια δεν αλλάζουν ποτέ, απλώς μεγαλώνουν!

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά!

Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ότι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα»