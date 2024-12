Σκάνδαλο με PR πρακτορεία, μηνύσεις και διαρροές στο Χόλιγουντ: Η διαμάχη Λάιβλι - Μπαλντόνι

Ένα από τα πιο πολύκροτα σκάνδαλα του Χόλιγουντ ήρθε στο φως, με επίκεντρο τη διαμάχη μεταξύ της Μπλέικ Λάιβλι και του σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι, σε μια υπόθεση που περιλαμβάνει ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση, εκστρατεία δυσφήμισης και διαρροές μηνυμάτων. Η υπόθεση έχει εμπλέξει τέσσερα διαφορετικά γραφεία PR, με τις λεπτομέρειες να αποκαλύπτονται σε επίσημες καταγγελίες και δημοσιογραφικές έρευνες.

Η Λάιβλι, πρωταγωνίστρια της ταινίας It Ends With Us, υπέβαλε καταγγελία στο Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων της Καλιφόρνια, ισχυριζόμενη ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον Μπαλντόνι. Παράλληλα, κατηγορεί τον σκηνοθέτη για εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της, η οποία φέρεται να ενορχηστρώθηκε από την ομάδα PR του Baldoni.

Η καταγγελία αναφέρει μηνύματα μεταξύ των μελών της PR ομάδας, όπου συζητούν για το πώς θα «θάψουν» τη Λάιβλι. Αυτά τα μηνύματα αποκτήθηκαν μέσω αγωγής και θεωρούνται βασικά στοιχεία στην υπόθεση.

Η δικηγορική ομάδα της Λάιβλι δήλωσε ότι τα μηνύματα αποκτήθηκαν μέσω δικαστικής εντολής προς την εταιρεία PR Jonesworks LLC. Ο Bryan Freedman, δικηγόρος των συνεργατών του Baldoni, υποστηρίζει ότι τα μηνύματα είναι επιλεκτικά και προσφέρει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία για να αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε καμία εκστρατεία δυσφήμισης.

Αντίθετα, η Stephanie Jones, ιδρύτρια της Jonesworks, η οποία παρέδωσε τα μηνύματα, υποστηρίζει ότι έγινε στόχος επίθεσης επειδή συμμορφώθηκε με τη δικαστική εντολή.

Οι εμπλεκόμενοι στο PR: Απόκρυφες στρατηγικές και διαμάχες

Η υπόθεση έχει φέρει στην επιφάνεια τα παρασκήνια των στρατηγικών PR. Το Jonesworks και το Tag PR, με επικεφαλής τη Melissa Nathan, είναι δύο από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε email που αποκάλυψε το Variety, η Jones φέρεται να πρότεινε τη χρήση «υποστηρικτών τρίτων» για την ενίσχυση της θέσης του Μπαλντόνι.

Επιπλέον, η Jones είναι παντρεμένη με τον Jason Hodes, συνεργάτη του πρακτορείου ταλέντων WME, το οποίο εκπροσωπεί τόσο τη Lively όσο και τον Baldoni. Το WME διέκοψε τη συνεργασία του με τον Baldoni μετά την κατάθεση της καταγγελίας.

Η αντίδραση των νομικών ομάδων και η σημασία της υπόθεσης

Ο Freedman, δικηγόρος των συνεργατών του Baldoni, καταγγέλλει ότι η ομάδα της Λάιβλι παρουσίασε επιλεκτικά τα στοιχεία για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της. Από την άλλη, η δικηγόρος της Jones, Kristin Tahler, απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «απελπισμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την υπόθεση».

Η υπόθεση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της προδικαστικής ανακάλυψης στοιχείων στην Καλιφόρνια και τον ρόλο των PR σε διαμάχες υψηλού προφίλ. Παράλληλα, θέτει στο μικροσκόπιο τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Χόλιγουντ.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται να καθορίσει το μέλλον των εμπλεκόμενων εταιρειών και τη φήμη των πρωταγωνιστών της.