The Simpsons: O Waylon Smithers με τον σύντροφό του στο εξώφυλλο του Attitude

Ο Waylon Smithers και ο σύντροφός του Michael De Graaf από την τηλεοπτική σειρά The Simpsons φιλοξενούνται στο εξώφυλλο του βρετανικού περιοδικού Attitude.

Ο Smithers, το 2016 στο επεισόδιο «Tom Collins» είχε κάνει coming out ενώ πέρυσι εμφανίστηκε στο «Portrait Of A Lackey On Fire» να έχει μια ομοφυλοφιλική ρομαντική σχέση.

Στο επεισόδιο, ο Smithers ερωτεύεται τον Graaf, έναν διάσημο σχεδιαστή μόδας, στον οποίο έχει δανείσει τη φωνή του ο Victor Garber (Argo, Legally Blonde).

Το ζευγάρι φιλοξενείται στο τεύχος Μαρτίου/Απριλίου του βρετανικού περιοδικού Attitude, με ένα εξώφυλλο εμπνευσμένο από το κλασικό «Η Λαίδη και ο Αλήτης» της Disney.

Σε αυτό το τεύχος περιλαμβάνεται η «πρώτη συνέντευξη» παγκοσμίως με τον Smithers να μιλά για τη «ζωή ως ομοφυλόφιλος άνδρας σε μια μικρή πόλη».

Ερωτηθείς πότε συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι ήταν ομοφυλόφιλος, ο Smithers λέει: «Λοιπόν, θυμάμαι να παρακολουθώ το A StreetCar Named Desire (Λεωφορείον ο Πόθος) και να με ελκύει απίστευτα ο Karl Malden, που υποδύεται τον φίλο του Stanley. Είχε μια τόσο ισχυρή, ωμή σεξουαλική ενέργεια. Από τότε έχω μια αφίσα του στην κρεβατοκάμαρά μου».

Μιλώντας για το περυσινό επεισόδιο της σειράς, ο συν-σεναριογράφος Johnny LaZebnik, ο οποίος ήταν η έμπνευση για το πρώτο επεισόδιο με τον Smithers, είπε πως συχνά τα gay ειδύλλια είναι μια υποπλοκή ή αναφέρονται ή εμφανίζονται ως κάποιου είδους αστείο.

»Και αυτό για το οποίο νομίζω ότι ενθουσιάστηκα πολύ με αυτό το επεισόδιο, είναι –χωρίς να κάνουμε spoiler– ότι βλέπουμε την αρχή, τη μέση και ποιος ξέρει πώς τελειώνει μια σχέση ενός gay ζευγαριού. Βλέπουμε πώς ένα gay ζευγάρι βγαίνει ραντεβού, πώς γνωρίζονται, πώς είναι αυτή η σχέση».

.@TheSimpsons' Waylon Smithers makes history on the cover of Attitude as Springfield's most famous gay resident introduces the world to boyfriend Michael De Graaf.



Get the new-look Attitude March/April issue now ➡️ https://t.co/Du4RBe4TgQ pic.twitter.com/FVL3pbmtXU