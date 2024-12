Ποια είναι η «σχεδόν τέλεια χριστουγεννιάτικη ταινία», σύμφωνα με το Rotten Tomatoes

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινούνται η μουσική βιομηχανία και ο κινηματογράφος με το «All I Want for Christmas is You» και το «Home Alone» να έχουν την τιμητική τους αυτή την περίοδο.

Τη θέση του στις top rated χριστουγεννιάτικες ταινίες, φαίνεται να ψάχνει το «Klaus», φιλμ του Netflix.

Σύμφωνα με το Rotten Tomatoes, το οποίο δημιούργησε μια λίστα με τις εορταστικές ταινίες του Netflix, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Klaus» του 2019 είναι η «σχεδόν τέλεια ταινία». Λαμβάνοντας τη βαθμολογία 95 τοις εκατό στο σύστημα βαθμολόγησης Tomatometer και 96 τοις εκατό στο Popcornmeter, η ιστορία του Klaus, έχει εκτοξευθεί σε «κλασικό» έδαφος.

Οι θαυμαστές δήλωσαν ότι η ταινία -στην οποία πρωταγωνιστούν οι φωνές των J.K. Simmons, Rashida Jones και Norm McDonald- είναι ένα «απροσδόκητα κλασικό χριστουγεννιάτικο φιλμ».

«Το Klaus ίσως είναι μία από τις καλύτερες γιορτινές ταινίες που έχω απολαύσει εδώ και χρόνια», σχολίασε ένας χρήστης στο Rotten Tomatoes.

Το «Klaus»

Το «Klaus» κυκλοφόρησε το 2019, στο Netflix και παρουσιάζει μια συγκινητική και πρωτότυπη εκδοχή για την ιστορία του Άγιου Βασίλη.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον Jesper, έναν κακομαθημένο και τεμπέλη νέο, που είναι γιος του διευθυντή ενός ταχυδρομείου. Ο πατέρας του τον στέλνει στην απομονωμένη και παγωμένη πόλη Smeerensburg, για να δημιουργήσει ένα λειτουργικό ταχυδρομείο και να στείλει τουλάχιστον 6.000 γράμματα μέσα σε ένα χρόνο. Αν δεν το κάνει, θα χάσει την κληρονομιά του.

Όταν φτάνει εκεί, ο Jesper ανακαλύπτει ότι οι κάτοικοι είναι μοιρασμένοι σε δύο στρατόπεδα και συγκεκριμένα, σε δύο αντιμαχόμενες οικογένειες, που τρέφουν μίσος η μία για την άλλη. Έτσι, κανείς δεν έχει διάθεση να στέλνει γράμματα. Σε μια απελπισμένη προσπάθεια, συναντά έναν μυστηριώδη και απομονωμένο ξυλουργό, τον Klaus, ο οποίος κατασκευάζει χειροποίητα παιχνίδια. Μαζί, οι δυο τους ξεκινούν μια συνεργασία που αλλάζει την πόλη και γεννά τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Ο σκηνοθέτης του animation φιλμ, Sergio Pablos, εισέπραξε από την πρώτη στιγμή, θετικές κριτικές κυρίως επειδή η ταινία συνδυάζει επιτυχώς. χιούμορ, δράση και συγκίνηση, δημιουργώντας μια πολύχρωμη συναισθηματικά, εμπειρία. Επαινείται για τα δυνατά μηνύματα σχετικά με την καλοσύνη και την αλλαγή μέσω των ανθρώπινων σχέσεων, καθιστώντας το Klaus ταινία που απολαμβάνει όλη η οικογένεια.