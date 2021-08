Ο Shinichi "Sonny" Chiba, ο Ιάπωνας ηθοποιός και θρύλος των πολεμικών τεχνών που συμμετείχε σε εμβληματικές ταινίες όπως τa «Kill Bill» και «The Fast and The Furious: Tokyo Drift», πέθανε από κορωνοϊό σε ηλικία 82 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης του στο Variety.

Η καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση εκτείνεται από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 2010. Είχε εμφανιστεί σε αμέτρητες ιαπωνικές ταινίες και δημοφιλείς αμερικανικές παραγωγές.

Σε πολλές από τις εμφανίσεις του, ανέδειξε τις εξειδικευμένες ικανότητές του στις πολεμικές τέχνες και συνέχισε να χορογραφεί σκηνές πάλης αργότερα στην καριέρα του.

Γεννημένος ως Sadaho Maeda στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας, στις 22 Ιανουαρίου 1939, άρχισε να μαθαίνει πολεμικές τέχνες ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Nippon Sports Science University το 1957.

Σπούδασε δίπλα στον Masutatsu «Mas» Oyama και κέρδισε μαύρη ζώνη το 1965. Αργότερα υποδύθηκε τον Oyama σε μια τριλογία ταινιών, "Champion of Death", "Karate Bearfighter" και "Karate for Life", στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Το 1984, έλαβε το τέταρτο νταν στη μαύρη ζώνη. Επίσης, είχε μαύρες ζώνες σε αρκετές άλλες πολεμικές τέχνες.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση το 1960, παίρνοντας το όνομα Shinichi Chiba. Οι πρώτοι κινηματογραφικοί του ρόλοι ήταν σε μια σειρά εγκληματικών θρίλερ του Ιάπωνα σκηνοθέτη Κίντζι Φουκασάκου, με τον οποίο ήταν συχνός συνεργάτης. Πρώτη εμφάνιση στην ταινία επιστημονικής φαντασίας "Invasion of the Neptune Men" το 1961.

Ο Chiba πρωταγωνίστησε στην πρώτη του ταινία πολεμικών τεχνών, "Karate Kiba", το 1973 και ο πρώτος διεθνής του ρόλος ήρθε στο "The Street Fighter" του 1974, το οποίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ από το New Line Cinema.

Στο «Kill Bill Volume 1» του Quentin Tarantino, ο Chiba υποδύθηκε τον Hattori Hanzo, που κατασκευάζει ένα μοναδικό ξίφος για την πρωταγωνίστρια Uma Thurman.

Εμφανίστηκε επίσης στο «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» ως Kamata, αφεντικό της Yakuza και θείος του βασικού ανταγωνιστή Takashi (Brian Tee).

Επίσης εμφανίστηκε στις ταινίες "The Bullet Train", "Champion of Death", "The Storm Riders", "Karate Warriors", "Doberman Cop", "Shogun's Samurai", "G.I. Samurua»κ.λπ.

Με πληροφορίες του Variety