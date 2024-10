Χαβιέ Μπαρδέμ: Η μεταμόρφωσή του σε Χοσέ Μενέντεζ για τη σειρά «Monsters»

Βίντεο με τον μεγάλο ηθοποιό Χαβιέ Μπαρδέμ να μεταμορφώνεται σε Χοσέ Μενέντεζ για τις ανάγκες της δημοφιλούς σειράς, δημοσίευσε το Netflix.

Το Netflix στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, δημοσίευσε βίντεο με τον Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ για τα γυρίσματα των επεισοδίων της σειράς «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story». Σε αυτό απεικονίζονται βήμα προς βήμα τα στάδια προκειμένου να «μεταμορφωθεί» στον Χοσέ Μενέντεζ, έναν από τους πρωταγωνιστές της διάσημης αυτής ιστορίας.

Σημειώνεται πως η ιστορία η ιστορία των αδελφών Μενέντεζ, 35 χρόνια μετά τη δολοφονία των γονιών τους, ήρθε πάλι στο προσκήνιο με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς.

Η υπόθεση αυτή δίχασε τις ΗΠΑ τη δεκαετία του '90 καθώς τα δύο αδέλφια δολοφόνησαν τους γονείς τους, Κίτι και Χοσέ Μενέντεζ, υποστηρίζοντας πως έφτασαν σε αυτό το σημείο μετά τη χρόνια σεξουαλική και λεκτική κακοποίηση που δέχονταν από τον πατέρα τους.

Watch Javier Bardem transform into José Menendez for Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story. pic.twitter.com/ZxUZRhYb4k